Chi sono i candidati per un seggio alla Camera, quello del collegio 05 di Reggio Calabria, lasciato da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera:



Fabio Roscioli è il candidato del Centrodestra, è il tesoriere nazionale di Forza Italia e storico legale personale di Silvio Berlusconi, gestisce direttamente i processi amministrativi e i flussi finanziari degli azzurri con il compito fondamentale di certificare e firmare formalmente le liste dei candidati di Forza Italia per le elezioni politiche. Guida la coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, UdC e DC con Rotondi. La sua candidatura punta sulla "filiera monocromatica" istituzionale.

Frank Benedetto è il candidato del campo largo del Centrosinistra. Primario cardiologo dell'Ospedale "Bianchi-Melacrino-Morelli", già capogruppo dem in Consiglio comunale tra il 2007 e il 2010, Benedetto è sostenuto da una coalizione unitaria di 12 sigle (Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, il Partito Socialista Italiano, Centro Democratico, Possibile, Rifondazione Comunista, il Partito Repubblicano Italiano, Più Uno e Casa Riformista per la Calabria). Il medico ha condotto una campagna itinerante comune per comune, mettendo al centro della sua proposta il rilancio della sanità pubblica e i diritti dei cittadini.

Domenico Giannetta è il candidato di Futuro Nazionale, movimento capitanato dal generale Vannacci. Consigliere regionale ed ex capogruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, Giannetta ha compiuto ad agosto uno strappo politico candidandosi con la nuova formazione di Roberto Vannacci, sostenuto anche da Destra in Movimento. La sua corsa rappresenta una delle principali novità e incognite politiche di questa tornata, e non a caso la sua campagna si è surriscaldata attorno al duello tra Vannacci e Cannizzaro.

Francesco Toscano è il candidato di Democrazia Sovrana Popolare, di cui è anche il leader. In passato ha ricoperto il ruolo di assessore alla cultura a Gioia Tauro, ed oggi occupa il primo posto della scheda rosa. Il suo è un messaggio anti-sistema: impostato sul rifiuto della retorica populista e sulla spinta verso una "rivoluzione culturale". Rivendica con forza il ruolo di voce critica e "Grillo Parlante" fuori dalle dinamiche di palazzo.

I Comuni del Collegio n°5

I 71 comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria che compongono il Collegio uninominale 05 (Reggio di Calabria-Locride) e che sono chiamati alle urne per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati sono i seguenti:

Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio di Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo, Villa San Giovanni.