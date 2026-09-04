«Auguri a Giorgia Meloni. Se per lei il record di longevità è un fatto positivo buon pro le faccia. Noi stasera presenteremo Frank Benedetto a Reggio Calabria per dimostrare che il Mezzogiorno è diverso dalla sua narrazione».

Lo dichiara il presidente nazionale di Avanti PSI Luigi Incarnato. La presentazione del candidato di centrosinistra alle suppletive avverrà alle 18,30 all'Hotel Excelsior.

«Non siamo nella prima Repubblica - dice Incarnato - ed è normale governare per una legislatura. Il problema è che lei crede di essere Pietro Mennea e di avere fatto il leggendario 19:72 che fu record del mondo dei duecento metri. Noi rispettiamo la persona Meloni ma non possiamo tacere dinanzi alle sue autocelebrazioni. Nel Sud Meloni non sfonda. Non lo fa in Puglia né in Campania. E non esiste in Calabria dove c'è solo Occhiuto che nasconde le falle della destra».

«Stasera presenteremo Frank Benedetto - dice Incarnato - che è l'unico reggino presente alle suppletive di Reggio Calabria. Nella città con la più alta tradizione di destra Meloni ha pensato bene di mettere una persona che in Calabria non c'è mai stata ma proprio a Reggio - conclude Incarnato - possiamo dare una risposta alla sua demagogia».