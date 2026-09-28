«Forza Italia, qui è molto forte. Un modello di governo che si è affermato in città negli ultimi mesi grazie a Francesco Cannizzaro, che ha fatto un lavoro importante e sta governando la città di Reggio con un piglio davvero straordinario. I calabresi e anche i cittadini di Reggio hanno scelto un modello di buon governo, a testimonianza del fatto che quando il centrodestra governa bene ed è unito non ce n’è per nessuno.

Nemmeno per Vannacci, che è venuto qui pensando di rubare il capogruppo di Forza Italia, che aveva avuto 11mila preferenze. Oggi Vannacci, forse arriva a 6.900-7.000 voti nel collegio. Evidentemente su Vannacci si è parlato molto più di quanto fosse necessario, perché è venuto in Calabria pensando che potesse essere la sua Sassonia e dove invece ha ricevuto una “sassata elettorale», questo il commento del presidente della Regione, Roberto Occhiuto.