«Oggi il generale viene a Siderno. Il suo motto è Reggio ai reggini? Bene, ha ragione: per questo bisogna votare Frank Benedetto».

Lo dichiara la segreteria regionale di Avanti PSI.

«Reggio non ha bisogno della sua demagogia – si legge nella nota – e né a noi interessano le beghe delle destre.

A Siderno e in quell'area ci sono tanti immigrati sfruttati dal caporalato che consentono la raccolta dei pomodori. Vannacci pensi a loro come persone invece di criminalizzarli.

Il governo Meloni è stato fallimentare anche in questo – conclude la nota – e per questo votare centrodestra o Vannacci è la stessa cosa. Siamo nettamente distanti da loro. L'unica alternativa è Benedetto».