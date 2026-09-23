«Come ha detto il nostro segretario nazionale, il deputato Luigi Marattin, la priorità oggi è contrastare il campo largo e contrastare Vannacci. Se ci sono quindi tre candidati (e due sono questi), noi scegliamo con convinzione il terzo». Lo afferma in una nota Angelo Montalto, segretario regionale calabrese del Partito Liberaldemocratico.

«Per questo - annuncia - alle elezioni suppletive per il collegio di Reggio Calabria che si terranno domenica 27 e lunedì 28 settembre, il Partito Liberaldemocratico della Calabria sosterrà il candidato Fabio Roscioli. Per far vincere i valori di libertà, democrazia e europeismo».