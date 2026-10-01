«Fabio Roscioli è il nuovo Deputato del collegio di Reggio Calabria. Ha ottenuto 38.359 voti, pari al 51,02%. Nei 42 comuni della Locride, il candidato del centrodestra ha registrato risultati particolarmente significativi, con percentuali di assoluto rilievo in diversi Comuni, risultando anche nella Locride il primo eletto.

A Caulonia – sottolinea Pasquale Brizzi, coordinatore di Forza Italia nella Locride – Roscioli ha raggiunto il 59,72%, a Stilo il 64,22%, ad Agnana Calabra il 71,43% e a Sant’Ilario dello Ionio l’81,91%. Numeri che confermano una presenza elettorale capillare e una mobilitazione significativa in ampie porzioni del territorio della Locride, che ha visto Forza Italia strenuamente impegnata a supportare la proposta politica del neo Deputato.

Il risultato è anche il frutto del lavoro svolto nella fase di individuazione e scelta del candidato, portato avanti con attenzione, responsabilità e spirito di squadra. Un percorso culminato nell’elezione di Roscioli con il sostegno determinante del segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria e della Città metropolitana.

Sconfitti i populismi e le polemiche strumentali. Premiata la competenza e la capacità di ascolto del territorio.

Con l’elezione di Roscioli si consolida una fase politica e istituzionale che pone la nostra terra al centro dell’agenda nazionale. Roscioli, di cui ho conosciuto ed apprezzato competenza, moderazione e garbo, saprà rendersi portavoce autorevole del territorio locrideo, con particolare riferimento ai temi delle infrastrutture, della sanità, del lavoro e del turismo. Con la sua elezione va avanti la politica del fare e della concretezza nella risoluzione dei problemi e nell’apprestare politiche di crescita e di sviluppo per il territorio», conclude Pasquale Brizzi, coordinatore di Forza Italia nella Locride.