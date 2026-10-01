«A nome degli industriali reggini che mi onoro di rappresentare, rivolgo al neo parlamentare Fabio Roscioli gli auguri di buon lavoro e l’auspicio che questo nuovo incarico possa segnare un percorso parlamentare a sostegno della crescita, dell’occupazione e della coesione sociale del territorio reggino. Un territorio, il nostro, dalle tante potenzialità ma ugualmente complesso - sottolinea il presidente di Confindustria Reggio, ingegnere Domenico Vecchio - dove alle sfide di sempre - infrastrutture, strutture, servizi e mobilità - si aggiungono quelle della modernità e delle nuove tecnologie che, in particolare, coinvolgono i nostri giovani.

In occasione della presentazione ufficiale, Fabio Roscioli si era detto onorato di continuare a fare quello che già naturalmente faceva per questo territorio dove un forte presidio è rappresentato dal presidente della Regione e dal sindaco di Reggio. Ebbene - rilancia il presidente Vecchio- oggi si è nella fase operativa e Fabio Roscioli potrà essere ponte dei tanti progetti di rilancio del territorio; ponte, soprattutto, di un più ampio progetto politico che in questi anni ha fatto della Calabria uno dei motori dell’agenda nazionale».

Il presidente Vecchio richiama «le tante sfide che coinvolgono anche gli industriali calabresi e reggini: sostegno alle imprese e ai professionisti; lotta al fenomeno dello spopolamento e all’emigrazione giovanile e nuove opportunità di lavoro da offrire proprio alle nuove generazioni; ancora, valorizzazione del porto di Gioia Tauro, porta dell’Europa. Ebbene, grazie al percorso nel tempo condiviso con il presidente Occhiuto e con l’onorevole Cannizzaro, oggi sindaco, il neo deputato Roscioli - fa presente il presidente Vecchio- va a rafforzare il legame tra la coalizione di governo nazionale e le istanze del territorio, contribuendo ad un nuovo racconto della Calabria, non più fanalino di coda ma risorsa strategica su cui investire. Un racconto- rivendica il presidente Vecchio - al quale hanno contribuito anche gli industriali calabresi con 'Agenda Calabria', un piano di sviluppo industriale che ha visto una proficua collaborazione con la regione Calabria e si è tradotto in misure e bandi specifici per la promozione di settori strategici».