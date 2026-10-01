Il presidente di Confindustria Reggio commenta l’esito del recente voto per l’elezione del nuovo parlamentare
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«A nome degli industriali reggini che mi onoro di rappresentare, rivolgo al neo parlamentare Fabio Roscioli gli auguri di buon lavoro e l’auspicio che questo nuovo incarico possa segnare un percorso parlamentare a sostegno della crescita, dell’occupazione e della coesione sociale del territorio reggino. Un territorio, il nostro, dalle tante potenzialità ma ugualmente complesso - sottolinea il presidente di Confindustria Reggio, ingegnere Domenico Vecchio - dove alle sfide di sempre - infrastrutture, strutture, servizi e mobilità - si aggiungono quelle della modernità e delle nuove tecnologie che, in particolare, coinvolgono i nostri giovani.
In occasione della presentazione ufficiale, Fabio Roscioli si era detto onorato di continuare a fare quello che già naturalmente faceva per questo territorio dove un forte presidio è rappresentato dal presidente della Regione e dal sindaco di Reggio. Ebbene - rilancia il presidente Vecchio- oggi si è nella fase operativa e Fabio Roscioli potrà essere ponte dei tanti progetti di rilancio del territorio; ponte, soprattutto, di un più ampio progetto politico che in questi anni ha fatto della Calabria uno dei motori dell’agenda nazionale».
Il presidente Vecchio richiama «le tante sfide che coinvolgono anche gli industriali calabresi e reggini: sostegno alle imprese e ai professionisti; lotta al fenomeno dello spopolamento e all’emigrazione giovanile e nuove opportunità di lavoro da offrire proprio alle nuove generazioni; ancora, valorizzazione del porto di Gioia Tauro, porta dell’Europa. Ebbene, grazie al percorso nel tempo condiviso con il presidente Occhiuto e con l’onorevole Cannizzaro, oggi sindaco, il neo deputato Roscioli - fa presente il presidente Vecchio- va a rafforzare il legame tra la coalizione di governo nazionale e le istanze del territorio, contribuendo ad un nuovo racconto della Calabria, non più fanalino di coda ma risorsa strategica su cui investire. Un racconto- rivendica il presidente Vecchio - al quale hanno contribuito anche gli industriali calabresi con 'Agenda Calabria', un piano di sviluppo industriale che ha visto una proficua collaborazione con la regione Calabria e si è tradotto in misure e bandi specifici per la promozione di settori strategici».