L’assessore comunale reggino: «Roscioli è un numero uno, saremo al suo fianco»

«La candidatura di Fabio Roscioli alle imminenti elezioni suppletive di Reggio Calabria rappresenta, senza alcun dubbio, una decisione politica di altissimo valore strategico da parte del Segretario Regionale di Forza Italia e Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Quest'ultimo, in qualità di politico reggino doc, ha dimostrato di saper attrarre sul territorio più risorse e opportunità di qualunque altro collega parlamentare, di destra o di sinistra, nella storia cittadina. La scelta di Roscioli sarà un immediato e straordinario amplificatore a Roma di queste istanze». Esordisce così l’Assessore Comunale e Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi.

«Pertanto, se l'identità e le esigenze reali della città amaranto devono essere l'elemento cruciale, ci troviamo di fronte alla combinazione più esplosiva e determinante per il futuro della nostra Reggio. Roscioli è un numero uno della politica nazionale, stimato a ogni livello istituzionale romano e in grado di mettersi all'opera fin dal primo giorno dopo la sua elezione», prosegue Ripepi. «Con risposte tempestive, potrà sbloccare le tantissime linee di finanziamento rimaste bloccate a causa della sciatteria amministrativa durata dodici lunghi anni».

«Se volessimo fare una metafora sull'intensità del colore amaranto, simbolo degli interessi reggini, che sprigionerà l'asse Cannizzaro-Roscioli, possiamo tranquillamente dire che sarà intensissimo e brillantissimo», richiama l'assessore.

«Viceversa, quale tinta può mai esprimere la coppia Benedetto-Irto? Il primo è una bravissima e stimata persona che non è mai comparsa nei radar politici che contano e che, se anche per un'assurda coincidenza dovesse vincere dall'opposizione, da novello deputato non potrebbe far altro che salutarci da Palazzo Montecitorio. Il secondo, ossia il Senatore Irto che ne ha voluto la candidatura, non ha mai portato un solo centesimo alla propria terra d'origine. Di conseguenza, il candidato non può contare nulla e il suo sponsor politico non vuole fare nulla, rendendo il colore amaranto che dovrebbe rappresentarci a Roma sbiadito e insignificante», sottolinea Ripepi.

«Infine, chi vota Giannetta e Futuro Nazionale convinto di sostenere la destra, con il proprio voto nei fatti favorisce la sinistra e il progetto sciagurato del campo largo, che mai nulla ha portato alla nostra comunità: e qui il colore amaranto non esiste più e la bandiera è totalmente rosso comunista.»

«Alternativa Popolare, partito federato in Calabria con Forza Italia, con il Presidente Nazionale On. Paolo Alli, sarà al fianco dell’On. Francesco Cannizzaro, della sua indiscussa leadership e dell’intera coalizione di Centrodestra a sostegno della candidatura di Fabio Roscioli. Parliamo di un uomo di altissima caratura istituzionale e politica nazionale, che saprà contribuire concretamente a rafforzare il percorso di crescita e di speranza intrapreso dalla nostra città dopo la schiacciante vittoria alle ultime elezioni comunali», conclude l’Assessore e Segretario Regionale di AP, Massimo Ripepi.