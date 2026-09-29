«Desidero innanzitutto rivolgere le mie congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro a Fabio Roscioli, neoletto alle elezioni suppletive, per il risultato conseguito.

Un ringraziamento particolare va al Sindaco Cannizzaro, che è stato il primo motore di questa campagna elettorale, e a tutto il gruppo dirigente e militante del centrodestra, guidato dal Presidente Occhiuto che ha saputo lavorare in maniera compatta, concreta e capillare sul territorio, così come un sentito ringraziamento mi preme rivolgerlo alla dirigenza nazionale e regionale di Fratelli D'Italia nelle persone del Coordinatore nazionale On. Giovanni Donzelli e del Coordinatore regionale On. Wanda Ferro».

Così Pierpaolo Zavettieri, Consigliere Metropolitano e sindaco di Roghudi.

«Il dato che ritengo particolarmente significativo è proprio quello che arriva dall’Area Grecanica. Nei comuni in cui siamo stati presenti direttamente, incontrando amministratori, rappresentanti istituzionali e cittadini e facendo campagna elettorale sul territorio, il centrodestra ha ottenuto risultati molto importanti.

Abbiamo fatto una campagna elettorale recandoci nei comuni, organizzando riunioni, incontrando le persone e chiedendo direttamente il loro sostegno.

Il risultato è stato evidente: nei diversi comuni della fascia che si estende da Capo d'Armi a Capo Bruzzano abbiamo registrato percentuali superiori rispetto alle precedenti tornate di riferimento, con incrementi che in alcuni casi sono stati molto consistenti. A Melito, per esempio, Roscioli ha più che doppiato il candidato di centrosinistra, mentre a Roghudi il rapporto è stato di circa 4 a 1 a favore di Roscioli. In altri centri, come Montebello Ionico, Palizzi, Brancaleone, Condofuri, San Lorenzo, solo per citare quelli più popolosi, abbiamo registrato scarti a favore del centrodestra dal 30 al 40 %.

È un risultato che va letto anche alla luce delle condizioni di partenza. Nei comuni in cui il centrodestra era forza di governo siamo riusciti a consolidare e incrementare il consenso; dove invece i nostri gruppi politici erano in prevalenza all’opposizione, siamo comunque riusciti a raggiungere un sostanziale pareggio, nonostante l'"emorragia" di Futuro Nazionale. Questo dimostra che il lavoro svolto sul territorio è stato riconosciuto dagli elettori. L’Area Grecanica, dunque, ha dato una risposta complessivamente molto positiva, mostrando la capacità del centrodestra di presentarsi unito e di parlare con una voce comune. È questo, a mio avviso, uno degli elementi politici più significativi emersi da questa competizione. Il risultato delle suppletive non appartiene ad un singolo partito. È il frutto di un lavoro di squadra nel quale ciascuno ha fatto la propria parte. Per questo ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che si sono impegnati, dagli amministratori ai dirigenti, dai militanti ai tanti cittadini che hanno sostenuto la nostra proposta».

Il consigliere metropolitano ribadisce che «Fabio Roscioli assume una responsabilità importante e saprà rappresentare il territorio con attenzione e impegno e l'Area Grecanica compatta, adesso, lancia alla politica regionale e nazionale l'imput su due priorità irrinunciabili: ammodernamento della SS 106 e potenziamento dell'ospedale Tiberio Evoli».