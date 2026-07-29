Continua ad ampliarsi la Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, il network promosso dall'europarlamentare Giusi Princi per censire e mettere in connessione i professionisti sanitari di origine calabrese che operano fuori regione e all'estero.

Tra le nuove adesioni c'è quella della dottoressa Chiara Surace, giovane medico reggino specializzando in Neurologia all'ospedale di Ancona, che ha affidato ai social un videomessaggio per raccontare la propria esperienza e spiegare le ragioni della sua partecipazione al progetto. «Ho deciso di aderire con entusiasmo alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall'onorevole Giusi Princi», afferma la dottoressa Surace, definendo l'iniziativa «dal valore speciale».

Nel suo intervento, la giovane neurologa ripercorre il percorso che l'ha portata oggi a lavorare in una realtà ospedaliera di rilievo, ricordando gli anni del liceo e il corso di Biologia con curvatura biomedica, sperimentazione ideata nel 2011 da Giusi Princi, allora dirigente scolastico, insieme a Pasquale Veneziano, presidente dell'Ordine dei Medici e Chirurghi di Reggio Calabria. Un progetto successivamente esteso a livello nazionale e inserito tra le sperimentazioni autorizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

«Allora eravamo solo dei giovani con tanti sogni e poche certezze, ma l'onorevole Princi aveva già creduto nelle nostre potenzialità. Oggi quei sogni mi permettono di lavorare in una realtà ospedaliera importante dove continuo a formarmi come neurologa. Le mie radici, però, restano in Calabria», racconta Surace.

La specializzanda sottolinea anche il valore umano dell'iniziativa: «È bello sapere che chi ha visto i nostri primi passi continui a creare occasioni di incontro e di crescita. Mi fa sentire parte di una comunità. C'è chi insegna una materia e chi lascia un metodo, una visione per guardare al futuro con fiducia».

Un ringraziamento, quindi, all'eurodeputata reggina: «Grazie, onorevole Princi, perché continua a credere nei suoi giovani anche quando questi sono lontani da casa. Spero che questa iniziativa rappresenti un ponte per riportare competenze, entusiasmo e idee al servizio della nostra terra». Infine l'invito rivolto ai colleghi: «Iscrivetevi anche voi».

Intanto la Rete dei Talenti calabresi per la Sanità continua a raccogliere adesioni da parte di medici e operatori sanitari impegnati in prestigiose strutture ospedaliere e centri di ricerca in Italia e all'estero. Il network coinvolge professionisti attivi in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, ma anche in Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda.

Attraverso videomessaggi indirizzati a Giusi Princi, i professionisti condividono le proprie esperienze e invitano altri colleghi ad aderire al progetto, con l'obiettivo di creare una rete sempre più ampia di competenze e professionalità da mettere al servizio della Calabria.