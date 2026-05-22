La lista a sostegno di Raffaele Loprete conclude il percorso elettorale con tre comizi sul territorio e rilancia un modello politico fondato su proposte concrete, comunicazione moderna e coinvolgimento dei cittadini

La campagna elettorale di Radici e Futuro, a sostegno della candidatura a sindaco di Raffaele Loprete, si chiude con un dato politico evidente: a Taurianova è stato proposto un metodo nuovo, fatto di ascolto, partecipazione, competenza e visione.

È stata una campagna intensa, costruita giorno dopo giorno nelle strade, nelle piazze, nelle case, nei quartieri, nelle frazioni e nelle contrade. Non una campagna calata dall’alto, non una somma di slogan, non un’operazione nata solo per occupare uno spazio elettorale, ma un percorso fondato su un principio preciso: ascoltare prima di parlare, studiare prima di promettere, proporre prima di giudicare.

Radici e Futuro ha scelto di stare tra le persone: famiglie, giovani, anziani, commercianti, professionisti, agricoltori, associazioni e realtà sociali del territorio. Da questo confronto diretto sono nate proposte serie, credibili e realizzabili.

In un tempo in cui spesso la politica si limita a formule ripetute, appartenenze dichiarate all’ultimo momento o contrapposizioni di comodo, Radici e Futuro ha scelto un’altra strada: quella della responsabilità, dell’inclusione e della competenza.

Un ruolo decisivo lo ha avuto anche la comunicazione. La lista ha utilizzato i social in modo nuovo, coordinato ed efficace, non come semplice vetrina, ma come strumento reale di partecipazione. Attraverso Facebook, Instagram, TikTok, sito ufficiale, video, reel, grafiche tematiche e messaggi chiari, Radici e Futuro ha raggiunto tanti cittadini, facendo conoscere volti, idee, proposte e metodo politico.

La comunicazione digitale ha affiancato il lavoro sul territorio, senza sostituirlo. Ha permesso di parlare ai giovani, ai cittadini fuori sede, alle famiglie e a chi spesso resta distante dal dibattito pubblico. Una campagna moderna, accessibile e riconoscibile, capace di unire presenza fisica e linguaggio contemporaneo.

Al centro sono rimasti i contenuti: ordine e trasparenza nei conti comunali, riduzione dell’IMU, Piano Strutturale Comunale, rigenerazione degli spazi pubblici, Sportello Sviluppo, Bandi, Giovani e Progettazione, valorizzazione delle frazioni, Palatenda-Palateatro, tutela del patrimonio culturale, attenzione a giovani, servizi, commercio, agricoltura e qualità della vita.

Sono proposte nate da un’idea semplice: Taurianova non ha bisogno di promesse generiche, ma di scelte chiare, misurabili e sostenibili.

In queste settimane Radici e Futuro ha dimostrato di essere una squadra vera: persone diverse per esperienze, competenze e sensibilità, unite da un obiettivo comune. Non un contenitore tenuto insieme dalla convenienza del momento, ma un progetto costruito per la città.

Una comunità politica e civica che ha scelto di parlare di futuro, mentre altri sembrano restare dentro vecchi schemi. Che ha scelto le proposte, mentre altri preferiscono le contrapposizioni. Che ha scelto la serietà, anche quando sarebbe stato più facile promettere tutto a tutti.

Fare proposte prudenti non significa rinunciare. Significa avere rispetto dei cittadini. Significa dire cosa si può fare, come si può fare e con quali strumenti.

La campagna di Radici e Futuro ha acceso energie nuove, ha riportato partecipazione e ha coinvolto persone che da tempo guardavano alla politica con distanza o sfiducia. Ha dimostrato che Taurianova ha risorse, intelligenze e voglia di futuro.

La conclusione di questo percorso sarà affidata ai comizi di fine campagna, in programma oggi: alle 18:00 ad Amato, in Piazza Gagliardi; alle 19:00 a San Martino, in Piazza Principe Umberto; e, a chiudere, alle 20:10 a Taurianova, in Piazza Italia.

Saranno tre momenti per ritrovarsi ancora una volta con i cittadini, raccontare il lavoro fatto, ribadire le proposte e chiudere una campagna elettorale costruita con passione, serietà e partecipazione.

Il 24 e 25 maggio i cittadini saranno chiamati a scegliere non solo un candidato sindaco o una lista, ma un metodo di governo.

Da una parte ci sono le abitudini di sempre, i linguaggi di sempre, le logiche di sempre. Dall’altra c’è un progetto che vuole rimettere al centro ascolto, competenza, inclusione e responsabilità.