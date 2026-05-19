Il Partito Democratico Calabria sollecita la Regione a rivedere i rincari del trasporto pubblico locale, definendo il provvedimento penalizzante per lavoratori, studenti e famiglie e chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto con sindacati e territori

«Chiediamo alla Regione un immediato ripensamento degli aumenti tariffari nel trasporto pubblico locale, che stanno provocando forte preoccupazione tra lavoratori, studenti, pendolari e famiglie calabresi». Lo afferma in una nota il Pd Calabria, in merito alle proteste sollevate dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori sui rincari dei servizi di trasporto pubblico regionali. «Gli aumenti dei costi – prosegue la nota – arrivano in una fase economica molto difficile e colpiscono cittadini che, soprattutto nelle aree interne e periferiche della Calabria, non dispongono di alternative reali per gli spostamenti quotidiani. In tanti territori il trasporto pubblico costituisce un servizio essenziale per raggiungere scuole, università, luoghi di lavoro, ospedali e uffici pubblici».

«Non si possono chiedere ai cittadini ulteriori sacrifici, senza affrontare le criticità – sottolineano i dem calabresi – che da anni interessano il sistema del trasporto pubblico regionale, dai collegamenti insufficienti ai ritardi, dalla riduzione delle corse ai disagi diffusi». «Pertanto, riteniamo necessario aprire subito un confronto con sindacati, associazioni degli utenti e amministrazioni locali, allo scopo di individuare soluzioni sostenibili e – conclude il Pd Calabria – di tutelare il diritto alla mobilità dei calabresi».