La capogruppo consiliare Forza Italia: «In circa due mesi di scuola il servizio ha funzionato soltanto pochi giorni. Il resto del tempo i genitori sono stati costretti ad arrangiarsi: permessi dal lavoro, carburante, passaggi chiesti a parenti e vicini, bambini accompagnati in ritardo o costretti a restare a casa»

«Ho trasmesso questa mattina via Pec al protocollo del Comune una formale richiesta di chiarimenti sulla reiterata interruzione del trasporto scolastico. Da settembre a oggi questo disservizio sta mettendo in seria difficoltà decine di famiglie scillesi». Lo dichiara Carmen Santagati, Capogruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Scilla.

«In circa due mesi di scuola – prosegue Santagati – il servizio ha funzionato soltanto pochi giorni. Il resto del tempo i genitori sono stati costretti ad arrangiarsi: permessi dal lavoro, carburante, passaggi chiesti a parenti e vicini, bambini accompagnati in ritardo o costretti a restare a casa. Le inefficienze dell'Amministrazione le stanno pagando, letteralmente, le famiglie, che sostengono costi per un servizio che il Comune dovrebbe garantire.

Avvalendomi delle prerogative riconosciute anche ai consiglieri comunali di opposizione – spiega la Capogruppo azzurra – ho chiesto di conoscere le cause dei disservizi e i giorni in cui il servizio non è stato garantito, gli estremi del contratto e gli obblighi del gestore, se siano state mosse contestazioni e applicate penali, lo stato dei mezzi e la regolarità di autorizzazioni, revisioni e coperture assicurative, e quali misure urgenti si intendano adottare per rendere subito regolare il servizio. Soprattutto, ho chiesto come l'Amministrazione intenda ristorare le famiglie per i disagi economici e sociali subiti, a partire dal rimborso, dalla riduzione o dalla compensazione delle quote versate per i periodi in cui il servizio non c'è stato. Ho chiesto infine copia di tutti gli atti.

Ho avanzato formale richiesta inoltre al Presidente del Consiglio comunale di iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile una comunicazione del Sindaco sulla vicenda. Il Sindaco deve venire a riferire in aula. Da settimane assistiamo alla convocazione di consigli straordinari a cadenza quasi settimanale, solo per approvare debiti fuori bilancio o adempimenti tecnici. Il Consiglio comunale non è un ufficio di ratifica: è il luogo in cui si discutono i problemi reali dei cittadini, e il diritto allo studio dei nostri ragazzi è uno di questi.

Quella che emerge – conclude Santagati – è un'Amministrazione lontana dai cittadini e ferma al palo, mentre gli altri Comuni rincorrono le opportunità, intercettano finanziamenti e migliorano i servizi. Scilla merita di più. Come consigliera comunale di opposizione continuerò a vigilare e a dare voce alle famiglie, fino a quando il servizio non tornerà a essere regolare e i disagi non saranno riconosciuti e risarciti», conclude Carmen Santagati, capogruppo consiliare Forza Italia al comune di Scilla.