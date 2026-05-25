Adesso lo spoglio con la prima rilevazione del dato relativo all’elezione del sindaco
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Tra i cinque comuni in Calabria con più di 15 mila abitanti, nel reggino, con Reggio Calabria c’è anche Palmi, con la corsa a due di Calabria e Cardone per la carica di sindaco.
A urne chiuse l’ultimo dato dell’affluenza, registrato da Eligendo nelle 20 sezioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Palmi, raggiunge il 61,89%. Un dato in calo rispetto alle precedenti consultazioni che avevano registrata un’affluenza pari al 63,83%.