Si sono chiuse alle ore 20 le urne delle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria, chiamate a scegliere il candidato sindaco della coalizione in vista delle prossime elezioni comunali. Una giornata di voto che ha visto una partecipazione costante in diversi seggi della città, con cittadini che si sono presentati fin dalle prime ore per esprimere la propria preferenza.

Secondo le ultime stime a recarsi al voto sono stati oltre 7mila reggini.

Nel corso della mattinata i dati sull’affluenza hanno fatto registrare oltre tremila votanti nelle prime quattro ore di voto, segnale di una partecipazione significativa già nelle fasi iniziali della giornata elettorale. Il dato definitivo sull’affluenza sarà aggiornato nelle prossime ore, al termine delle operazioni di voto e scrutinio.

Battaglia verso la vittoria

Il candidato Mimmo Battaglia vota alle Primarie del centrosinistra 15 marzo 2026

Domenico «Mimmo» Battaglia è in netto vantaggio nello scrutinio delle primarie del centrosinistra a Reggio Calabria e si avvia verso la vittoria che lo porterebbe a diventare il candidato sindaco della coalizione alle prossime elezioni comunali.

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File ai seggi

Proprio allo scoccare dell’orario di chiusura delle urne, in alcuni seggi cittadini si sono registrate lunghe code di elettori ancora in attesa di votare. Tra questi anche il seggio allestito nella sede di Casa Riformista in via Andiloro. In base alle disposizioni organizzative, potranno comunque votare tutte le persone che si sono messe in fila entro le ore 20, consentendo così di completare le operazioni senza escludere gli elettori già presenti.

Canale terzo: «Accettiamo il risultato, ora lavoriamo a una lista civica»

Prime valutazioni anche dalla segreteria di Onda Orange, dove Massimo Canale ha commentato l’andamento dello scrutinio delle primarie del centrosinistra.

Secondo i dati raccolti dallo staff del candidato, la tendenza emersa dalle urne lo collocherebbe al terzo posto, un risultato che Canale ha dichiarato di accettare pur sottolineando la particolarità della propria candidatura, nata fuori dalle strutture organizzative dei partiti.

«Dai dati che abbiamo la tendenza mi vede terzo in maniera netta», ha spiegato Canale, ricordando come la sua fosse l’unica candidatura non sostenuta da apparati politici o istituzionali, costruita soprattutto su un voto di opinione. «Il centrosinistra ha scelto la continuità e noi rispettiamo il risultato».

I candidati

Le primarie servono a individuare il nome che guiderà il campo progressista nella corsa a Palazzo San Giorgio. A contendersi la candidatura a sindaco sono Domenico «Mimmo» Battaglia, Massimo Canale e Giovanni Muraca, tre profili che nelle ultime settimane hanno animato il confronto interno alla coalizione con visioni e proposte differenti sul futuro amministrativo della città.

Con la chiusura dei seggi si apre ora la fase dello spoglio delle schede, che nelle prossime ore consegnerà il nome del candidato del centrosinistra destinato a rappresentare la coalizione alle elezioni amministrative di primavera.