Il candidato consigliere più votato è Vincenzo Ferrara, con 1.257 voti, seguito da Francesca Diano con 708, Saverio Latella con 673 e Gianluca Scali con 626.

Per il candidato presidente Pasquale Gesualdo Azzarello, il totale delle preferenze espresse a favore dei consiglieri è di 3.400. In lista spiccano Emanuel Gioia, con 707 voti, e Filippo Pollifroni, con 566.

Nella lista collegata a Maurizio Chiarolla, invece, il totale delle preferenze è pari a 2.686. Il più votato è Gianluca Neto Dell’Acqua con 463 preferenze, seguito da Maria Antonietta Rositani con 437 e Diego Fortugno con 396.

