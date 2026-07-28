Il Consiglio della Centro-Sud completa l'assetto istituzionale con la nomina della Commissione esecutiva e dei capigruppo consiliari

Si è riunito in data odierna il Consiglio della V Circoscrizione Reggio Centro-Sud. Un passaggio istituzionale fondamentale che ha visto l'assegnazione delle cariche interne e la definizione degli assetti organizzativi.

Nel corso della seduta, infatti, il Consiglio ha proceduto all'elezione del vicepresidente di Circoscrizione, individuato nella figura del consigliere Saverio Latella, eletto all'unanimità dall'aula. Un segnale forte di coesione e sintonia istituzionale per il percorso amministrativo appena avviato.

Successivamente, la presidente, avv. Caterina Pitasi, ha ufficializzato le nomine dei componenti della Commissione esecutiva, l'organo chiamato a organizzare e coordinare i lavori delle commissioni, nonché a coadiuvare il presidente nell'espletamento dei suoi compiti e nell'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.

I consiglieri nominati sono: Francesca Diano, Vincenzo Ferrara e Maurizio Crea.

Nel corso dei lavori è stata inoltre formalizzata la costituzione dei Gruppi consiliari della Circoscrizione e la contestuale designazione dei rispettivi capigruppo:

Gruppo «Centrodestra»: capogruppo Francesco Messineo.

Gruppo «Uniti per Reggio Centro-Sud»: capogruppo Pasquale Gesualdo Azzarello.

Gruppo «I Democratici»: capogruppo Gianluca Neto Dell'Acqua.

Con il completamento di questo assetto, la V Circoscrizione si avvia a pieno ritmo verso una fase operativa improntata all'ascolto, alla tutela del territorio e alla risoluzione delle problematiche dei quartieri.

La presidente avv. Caterina Pitasi rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro a tutti gli eletti e ai nominati per gli incarichi ricevuti, nella certezza che ciascuno saprà svolgere il proprio ruolo con dedizione, responsabilità e spirito di servizio verso l'intera cittadinanza.