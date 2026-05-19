Il coordinatore difende Cannizzaro e accusa il centrosinistra di avere consegnato ai reggini degrado urbano, opere incompiute e servizi al collasso

«Francesco Boccia dovrebbe venire a Reggio Calabria non per dare giudizi o fare propaganda politica, ma per chiedere scusa ai cittadini reggini dopo dodici anni di amministrazione targata Partito Democratico che hanno dilaniato, impoverito e polverizzato la città».

Così il prof. Simone Veronese, coordinatore di Reggio Protagonista, dopo le dichiarazioni del dirigente nazionale del PD contro Francesco Cannizzaro.

«È una vergogna politica e istituzionale che esponenti del PD vengano oggi a fare morale ai reggini dopo avere lasciato una città devastata sotto ogni punto di vista. Boccia faccia un giro vero per Reggio Calabria: vada al Calopinace, simbolo di una gestione fallimentare; vada al Lido comunale; vada a Palazzo Rausei; vada nelle periferie abbandonate; guardi le strade distrutte, il degrado, la sporcizia, le opere incompiute, i quartieri dimenticati. Questa è l’eredità politica del PD reggino».

«C’è una città senza scuole vere e sicure, senza futuro per gli alunni e per il personale scolastico, completamente abbandonati. Ci sono studenti costretti a continui spostamenti, edifici chiusi, ritardi infiniti, strutture sovraffollate e periferie dimenticate. Questa è la realtà lasciata dal gruppo dirigente del PD».

Veronese ricorda inoltre che «Reggio Protagonista è stata tra le poche realtà civiche che in questi anni ha denunciato pubblicamente il disastro amministrativo della città, con esposti, denunce pubbliche, richieste di trasparenza e battaglie portate avanti davanti ai cittadini e alle istituzioni».

«Boccia viene qui a parlare di tradimenti? Il vero tradimento è quello consumato contro Reggio Calabria da un gruppo dirigente incapace che ha portato la città al collasso amministrativo, economico e infrastrutturale. I cittadini reggini ricordano bene chi governava mentre la città cadeva a pezzi».

Nel comunicato, Veronese difende apertamente l’operato di Francesco Cannizzaro. «Ad oggi Francesco Cannizzaro risulta il miglior politico reggino che questa provincia abbia avuto negli ultimi anni, perché ha riportato Reggio Calabria al centro dell’attenzione nazionale, sostenendo infrastrutture, investimenti e il rilancio del territorio. Altro che lezioni dal PD».

«Reggio Protagonista continuerà a stare dalla parte dei cittadini, dello sviluppo, del Ponte sullo Stretto, del turismo, del commercio e della rinascita della città. E saranno proprio i cittadini, quando andranno a votare, a dare la vera risposta politica al PD reggino e alle parole di Boccia».