Il Segretario Regionale Alberto Vallone: «Non chiediamo un posto, chiediamo di poter dare il nostro contributo. Siamo pronti a mettere in campo idee, persone e territorio»

In vista delle prossime elezioni suppletive di Reggio Calabria, LIBERTÀ E’ DEMOCRAZIA ribadisce con chiarezza la propria collocazione nell'area politica di Centrodestra e manifesta la volontà di partecipare attivamente al percorso politico e organizzativo della coalizione.

A seguito di un confronto politico con il Segretario Nazionale Giancarlo Affatato, e con il Consulente politico della segreteria nazionale Franco Iona, il segretario Regionale Alberto Vallone comunica ufficialmente la disponibilità e la necessità di LIBERTÀ E’ DEMOCRAZIA di partecipare al tavolo della coalizione di Centrodestra in vista delle elezioni suppletive.

«LIBERTÀ E’ DEMOCRAZIA vuole esserci e vuole fare la propria parte – dichiara il Segretario Regionale Alberto Vallone –. La nostra posizione è chiara: siamo parte integrante della coalizione di Centrodestra e riteniamo che, in un appuntamento elettorale così importante per Reggio Calabria, tutte le forze che intendono contribuire alla costruzione di un progetto comune debbano poter partecipare al confronto».

«Non chiediamo semplicemente uno spazio politico – prosegue Vallone – ma chiediamo la possibilità di mettere a disposizione della coalizione idee, competenze, entusiasmo e soprattutto il contributo dei nostri dirigenti, iscritti e simpatizzanti. Abbiamo una comunità politica presente sul territorio, che vuole impegnarsi e che è pronta a fare la propria parte».

La posizione del partito nasce da un percorso condiviso ai diversi livelli dell'organizzazione, con la volontà di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le forze politiche dell'area di Centrodestra.

«Il Centrodestra deve presentarsi unito, forte e credibile. Per raggiungere questo obiettivo serve il contributo di tutte le realtà che condividono un percorso politico comune – sottolinea il Segretario Regionale –. LIBERTÀ E’ DEMOCRAZIA è pronta a sostenere nella competizione suppletiva il candidato Fabio Roscioli».

LIBERTÀ E’ DEMOCRAZIA non vuole essere spettatrice, ma protagonista nelle prossime suppletive di Reggio Calabria