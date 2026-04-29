Il presidente della II commissione Affari Istituzionali Giuseppe Marino: «L’obiettivo sarà quello di informare il territorio sulla riforma di decentramento approvata nei mesi scorsi»
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Si terrà giovedì 30 aprile, presso il Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro a partire dalle ore 18, un’assemblea pubblica dedicata al tema delle circoscrizioni. Un’iniziativa che «nasce con l’obiettivo di informare il territorio sulla riforma di decentramento approvata nei mesi scorsi e che cambierà il sistema di governo della nostra città». A spiegalo è il presidente della II Commissione Affari Istituzionali Giuseppe Marino che ha seguito e curato l’iter di approvazione della riforma in Consiglio comunale.
«Il 24 e 25 maggio i cittadini di Reggio Calabria saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco di Reggio Calabria, – aggiunge Marino – ma andranno anche a definire le nuove circoscrizioni per la prima volta. Ritengo quindi fondamentale promuovere incontri come questo, in vista delle elezioni amministrative, volti ad informare i cittadini e a raccontare come abbiamo immaginato il nuovo sistema di decentramento».
Prenderanno parte all’incontro l’avvocato Luigi Rosace, candidato alla presidenza della IV Circoscrizione Reggio Sud, e il sindaco Domenico Battaglia.