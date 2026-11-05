I volontari hanno partecipato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la deposizione di una corona al monumento ai caduti di piazza Municipio

Nella sala consiliare di Villa San Giovanni gremita, in presenza e da remoto (con 24 enti di accoglienza collegati in diretta), si è dato avvio all’attività formativa rivolta ai 246 operatori volontari impegnati nei due progetti del Servizio Civile Universale.

A porgere un saluto ed accogliere i 246 volontari sono stati: il Sindaco Avv. Giusy Caminiti, la Dott.ssa Maria Luisa Ietto e il Dott. Tullio Caracciolo; a seguire gli interventi dei docentiAvv. Silvana Marino, Avv. Maria Domenica Zoccali, Ing. Ferruccio Versace e Ing. Rosario Morena.

Nel corso dell'incontro formativo è intervenuto anche l'Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni, segretario generale del comune di Villa San Giovanni, il cui contributo ha arricchito il programma offrendo un'ulteriore prospettiva professionale e istituzionale.

Il Sindaco ha sottolineato come l’esperienza del Servizio Civile (e nello specifico la formazione degli operatori) costituisca un percorso virtuoso finalizzato a fornire ai giovani nuovi e ulteriori strumenti conoscitivi e competenze utili per il loro futuro.

L’ Istituto CENIDE – Centro di Orientamento Giuridico TuCA & Partners - nella doppia veste di ente di formazione e di ente accoglienza per il Servizio Civile Universale - ha inteso dedicare particolare attenzione ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione dei rischi, argomenti utili a svolgere l’attività in maniera consapevole e responsabile.

Una prima giornata formativa, dedicata alla sicurezza sul lavoro, durante la quale sono stati trattati dal docente Ing. Rosario Morena i principi fondamentali della prevenzione, i concetti di pericolo, rischio e danno, nonché i diritti e i doveri connessi allo svolgimento delle attività di servizio.

Ampia e strutturata la sinergia tra l’Istituto CENIDE e l’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni, diretta a realizzare un percorso virtuoso e condiviso rivolto ai giovani, nella consapevolezza che l’impegno nel promuovere la crescita personale, professionale e civica dei giovani costituisca il vero motore della crescita e dello sviluppo culturale e civico di un territorio.

L'Amministrazione comunale attraverso il Sindaco Avv. Giusy Caminiti ha espresso la più ampia soddisfazione per l'avvio e l’organizzazione dell'attività formativa, rivolgendo un sentito ringraziamento alla struttura comunale e alla referente dello SCU (Servizio Civile Universale) Dott.ssa Maria Luisa Ietto, all’Associazione Istituto CENIDE, ai docenti e ai numerosi volontari per la collaborazione, l’impegno e la partecipazione.

Il Comune di Villa San Giovanni riafferma così il proprio impegno nella valorizzazione del Servizio Civile Universale quale importante occasione di cittadinanza attiva, formazione e servizio alla comunità. Per queste ragioni, i volontari hanno partecipato alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la deposizione di una corona al monumento ai caduti di piazza Municipio.