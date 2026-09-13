«Loro sono quelli che lavorano nel silenzio, che si prendono cura dei disagi e delle necessità di ciascuno»

«Abbiamo accolto con grande gioia le parole di impegno che i neo assunti del nostro Ambito sociale ci hanno voluto rivolgere prima del coordinamento istituzionale dei sindaci dello scorso 10 settembre: la loro stabilizzazione era già stata deliberata nel luglio 2024 e per ragioni economico/amministrative legate al comune capofila non si è resa possibile prima di luglio 2026». Così in una nota il coordinamento dei sindaci dell’Ambito Sociale Villa San Giovanni.



«Due anni in cui noi sindaci abbiamo sempre tenuto ben dritta la barra verso l’obiettivo della stabilizzazione delle 17 unità che lavorano per le politiche sociali dell’Ambito: a fronte del nostro impegno, in un momento di confronto, abbiamo ricevuto quanto ci aspettavamo dai lavoratori neo assunti, ossia la serenità che la ricerca del bisogno e l’erogazione dei servizi saranno faro nel loro agire professionale quotidiano».



«Loro sono quelli che lavorano nel silenzio, che si prendono cura dei disagi e delle necessità di ciascuno, le mani e le gambe dell’iniziativa politica che noi deliberiamo con atti di indirizzo. La persona con le sue esigenze prima di tutto: il personale è indispensabile per la progettazione e la messa in campo di azioni concrete a favore dei più fragili. Il nostro augurio è che la serenità (dovuta!) che deriva dalla loro stabilizzazione dia maggiore continuità al servizio che rendono con professionalità ed abnegazione nei nostri comuni».



«Altre figure professionali arriveranno nei prossimi mesi con i bandi vinti al Ministero delle Politiche di Coesione Sociale per avere una squadra sempre più numerosa e motivata. Il nostro grazie al responsabile Avv. Eros Polimeni per aver seguito con grande professionalità tutto l’iter della stabilizzazione fino all’assunzione. Il bisogno non si ferma e neppure noi abbiamo intenzione di farlo: l’Ambito è beneficiario di tanti finanziamenti (nazionali ma soprattutto regionali) e stiamo rendendo tanti servizi, uno per uno, con continuità, collaborazione e sempre da sindaci, accanto a chi ha più bisogno».