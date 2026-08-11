«A leggere le dichiarazioni del segretario del circolo di Fdi c'è da rimanare senza parole, soprattutto perché Antonio Messina ha amministrato questa città per quasi vent'anni, occupando postazioni di rilievo (sindaco, vice sindaco, assessore e consigliere comunale) da protagonista di vari governi cittadini (sia di centro destra che di centro sinistra), occupandosi direttamente di servizi, idrico e raccolta rifiuti con scelte che hanno pregiudicato questa Città (una per tutte l'operazione Telereding, miseramente fallita nell’obiettivo di efficientare la rete idrica, riuscita però nel ‘disastro economico e organizzativo’ poi pagato dai villesi!)». Così la maggioranza che guida il Comune di Villa San Giovanni.

«E ora Messina accusa noi di fallimento del sistema di raccolta e del servizio idrico? I dati raccontano una verità diversa: calendari partiti il 16 maggio e in soli due mesi è stato raggiunto e superato il 70%; errati conferimenti circoscritti e tutti monitorati, con continui interventi dei vigili e delle guardie ambientali che dopo i rilievi e i verbali fanno intervenire la ditta per le bonifiche. E dato da non sottovalutare da quando è iniziata la consegna dei mastelli abbiamo registrato un numero notevole di nuove iscrizioni a ruolo tari.Ma Fratelli d’Italia e Antonio Messina perché non citano il disastro regionale,con costi di conferimento triplicati e aumenti della TARI in tutti i comuni calabresi? Perché non dice e non dicono che i risultati che stiamo ottenendo li vedremo nei prossimi conguagli e che le tariffe attuali sono riferite all'anno 2024? Non lo sanno dopo vent’anni di amministrazione? Gravissimo».

Sul servizio idrico: «Oggi mentre interi comuni restano senza acqua per giorni interi (Scilla e Palmi su tutti), ci si lamenta che ad agosto - quando la città passa da 13.000 abitanti a quasi 25.000 - vi siamo chiusure notturne in alcuni quartieri e autoclavi accese. Con le poche risorse disponibili (non piace ricordare ai partiti del cdx che hanno portato questo comune al dissesto!), quest’Amministrazione sta garantendo un servizio di erogazione di 18/20 ore al giorno e a settembre partiranno i lavori per la sostituzione delle valvole di pressione che dovrebbero aiutare una rete colabrodo a rifiatare e offrire un servizio dignitoso alla città».

«Capiamo che Messina è in perenne campagna elettorale, ma rispediamo al mittente accuse false e fake news. Amministrare e fare politica significa parlare con il metodo della verità e soprattutto rispettare gli avversari politici e non attaccare con ogni mezzo pur di raggiungere i propri obiettivi personali».