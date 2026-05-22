«Villa San Giuseppe è diventata un autentico luogo di confronto democratico, partecipazione e dialogo con il territorio». È il bilancio tracciato dall’associazione “Amici di Villa San Giuseppe” al termine del percorso civico promosso durante la campagna elettorale per le elezioni comunali di Reggio Calabria.

Nel documento diffuso dall’associazione viene evidenziata la soddisfazione per il confronto avviato nelle ultime settimane con i candidati alla carica di sindaco e con numerosi candidati al consiglio comunale e circoscrizionale. Un’iniziativa che, secondo gli organizzatori, ha consentito di riportare al centro dell’attenzione politica «le periferie della Vallata del Gallico e dell’intera area nord della città».

L’associazione sottolinea di avere incontrato tutti e quattro i candidati a sindaco, rappresentando criticità, esigenze e proposte del territorio, oltre ai due candidati alla presidenza della III Circoscrizione Reggio Nord. «A tutti loro va il ringraziamento sincero per la disponibilità dimostrata e per aver accolto l’invito ad un confronto aperto, serio e rispettoso con il territorio».

Ampio spazio anche al tema del ritorno delle circoscrizioni, definito «un momento particolarmente importante per la città» perché considerato uno strumento essenziale «per riportare le istituzioni più vicine ai cittadini e alle esigenze reali delle comunità locali».

Nel testo l’associazione ribadisce il carattere «rigorosamente civico, apartitico e costruttivo» del percorso intrapreso: «La battaglia portata avanti non appartiene ad alcuno schieramento politico, ma esclusivamente al territorio, ai cittadini e al diritto delle periferie di essere ascoltate, coinvolte e considerate protagoniste dello sviluppo della città».

Secondo “Amici di Villa San Giuseppe”, la Vallata del Gallico e Reggio Nord rappresentano «una parte fondamentale della città», ricca di storia, identità e potenzialità che meritano «attenzione, investimenti e prospettive concrete». Tra le richieste avanzate alla futura amministrazione comunale ci sono infrastrutture adeguate, servizi efficienti, sicurezza, decoro urbano, tutela ambientale e maggiore attenzione ai giovani e alle famiglie.

«Il percorso realizzato in questa campagna elettorale rappresenta già un risultato importante – conclude la nota –. Villa San Giuseppe, la Vallata del Gallico e Reggio Nord hanno dimostrato di essere una comunità viva, partecipe e pronta ad assumere un ruolo centrale nel futuro della città».