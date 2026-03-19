«Per noi giovani, vedere Reggio Calabria protagonista di un brand globale come il Vinitaly and The City non solo è motivo d'orgoglio, ma rappresenta la prova di una visione di città di Forza Italia: l’evento del Vinitaly dell’1 e 2 agosto è il primo tassello di una programmazione che rimetterà la nostra città al centro della mappa dei grandi eventi».

A dichiararlo in una nota il Segretario Giovanile Città Metropolitana di Forza Italia Reggio Calabria, Giuseppe Camera.

«Un risultato frutto delle intuizioni e dell’impegno dell’On. Cannizzaro, la cui costante azione politica a tutela del territorio continua a generare opportunità concrete, portando Reggio Calabria al centro dei grandi circuiti nazionali, questa volta attraverso un evento che, siamo certi, attirerà giovani da tutta Italia, restituendo l’immagine di una città dinamica e di una Calabria diversa, grazie anche al percorso di narrazione positiva intrapreso dal Presidente Roberto Occhiuto» prosegue la nota.

«Il successo delle due edizioni del Vinitaly and The City a Sibari ha dimostrato come la Calabria possa essere catalizzatrice di eventi di alto profilo rivolti anche ai giovani provenienti da tutta Italia. Quel percorso di riappropriazione dell’orgoglio e di valorizzazione delle nostre radici trova oggi continuità a Reggio Calabria, grazie alla visione strategica dell’Assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, capace di modernizzare il comparto rendendolo dinamico e competitivo».

«Come giovani impegnati nella politica riteniamo che la strada per contrastare lo spopolamento passi anche dalla capacità di ospitare eventi di questo calibro, - conclude la nota del Segretario dei giovani di Forza Italia Reggio Calabria - tasselli fondamentali di una programmazione per la prossima estate reggina che punta sull'eccellenza e sull'indotto economico, creando un ambiente fertile per l’imprenditoria giovanile e per l’offerta culturale ma, soprattutto, in grado di restituire ai reggini una città viva, attrattiva, moderna».