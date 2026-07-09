«Uno straordinario evento che oggi è fierezza e orgoglio tutto calabrese». Così il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro nel corso della conferenza stampa di presentazione del “Vinitaly and the city” alla Camera dei Deputati. Il primo cittadino ha manifestato la propria soddisfazione nell’accogliere «questo evento che certamente darà lustro alla città di Reggio che si candida ad essere un centro di respiro internazionale».

«Durante la mia campagna elettorale – ha proseguito Cannizzaro - ho sempre detto che punterò sin da subito a valorizzarne le potenzialità sapendo chiaramente di poter contare sul totale appoggio del Presidente della Regione e sul migliore assessore dell’agricoltura d’Italia, Gianluca Gallo, senza il quale forse oggi non saremo qui a parlare di Vinitaly in Calabria».

«Da sindaco manifesto veramente la mia totale soddisfazione l’accogliere questo evento sapendo che non sarà episodico. Sarà un weekend bellissimo, dove metteremo al meglio le nostre possibilità insieme alle nostre potenzialità al cospetto del mondo. Il Comune ovviamente ha già avviato per la parte che compete alla mia amministrazione e la macchina organizzativa. Ci faremo trovare pronti e ci candidiamo già l’anno prossimo ad ospitare la seconda edizione» ha concluso il sindaco di Reggio.