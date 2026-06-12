Numeri finalmente definitivi per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio scorsi dopo le verifiche dell’Ufficio elettorale centrale. Al neo sindaco Francesco Cannizzaro vengono assegnati 59109 voti pari al 65,60%, a Domenico Battaglia 22.277 voti (24,72%) a Eduardo Lamberti Castronuovo 4663 voti (5,17%) e a Saverio Pazzano 4063 voti (4,51%).

Per effetto dei riconteggi il consiglio comunale sarà così composto: alla maggioranza di centrodestra andranno 23 seggi. Per Forza Italia (10980 voti – 12,45%) entreranno nell’aula Battaglia Antonino Maiolino (1619 voti) Federico Milia (1282), Giuseppe Eraclini (1173), Paolo Paviglianiti (1124) e Rocco La Scala (992) che sopravanza di soli tre voti Antonino Zimbalatti che diventa il primo dei non eletti.

Cinque i seggi anche per “Cannizzaro sindaco” (10949 – 12,41%), con Paolo Bilardi (1364), Nicola Zera Falduto (1271), Fabio Colella (1029) Manuela Iatì (958) e Stefano Vilasi (931) con Angela Campolo (675) prima dei non eletti.

A Fratelli d’Italia (9883 – 11,20%) sono assegnati 4 seggi conquistati da Demetrio Marino (1571), Serena Mangano (1340), Giuseppe Bilardi (1130) e Daniela De Blasio (939), con Ramona Calafiore prima dei non eletti con 636 voti.

Tre i seggi attribuiti a Reggio Futura (7299 – 8,27%) con Filomena Curatola (1499), Marco Parisi (1343) e Filomena Iatì (1141) che precedono Daniele Romeo, primo dei non eletti fermo a 940 preferenze.

La Lega (6003 – 6,80%) si aggiudica due seggi, quello del più votato in assoluto, Antonino Caridi (1902) e quello di Giuseppe De Biasi (1253): tra i primi dei non eletti la spunta Vanessa Colica con 580 voti, uno solo in più di Maria Nucera).

Alternativa popolare (4278 – 4,85%) si ferma ad un seggio, conquistato da Massimo Ripepi (1051), seguito dal primo dei non eletti, Emiliano Imbalzano (1008). Un seggio anche per Noi Moderati (3729 – 4,23%) con Mario Cardia (1090) che precede Nicola Paris (982); Insieme si può (3322 – 3,77%) con Miriam Pitasi (424) finita davanti a Giuseppe Barbaro (394) e Azione (2205 – 2,50%) che occupa il seggio con Gianluca Califano (834) che sopravanza Giuseppe Lombardo (230) primo dei non eletti.

Per il centrosinistra 8 i seggi, compreso quello di Battaglia. Primo partito dell’opposizione è il Partito democratico (8345 voti – 9,46%) che racimola 3 seggi appannaggio di Marcantonino Malara (1240), Carmelo Versace (1036) e Giuseppe Marino (1031). Poi un seggio a testa per La Svolta (3443 – 3,90%) con Carmelo Romeo (948); Alleanza Verdi sinistra (3221 – 3,65%) con Demetrio Delfino (1192); Reset (2218 – 2,51%) con Francesco Catalano (664) e Avanti Casa Riformista (2190 – 2,48%) con Filippo Quartuccio (739).

Entra in Consiglio comunale anche Saverio Pazzano, candidato sindaco per La Strada (2711 – 3,07%), che occuperà uno degli scranni delle opposizioni.