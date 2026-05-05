Le indiscrezioni delle ultime su una vicina cessione avevano acceso l’attenzione attorno alla Reggina. Ieri, Alfredo Pedullà aveva rivelato l’esistenza di un gruppo concretamente interessato a rilevare il club amaranto, parlando di un fondo vicino alla figura di Matt Rizzetta e pronto a presentare un’offerta attorno ai due milioni di euro per il pacchetto di maggioranza.



Uno scenario che sembrava poter rappresentare una svolta per la società calabrese, ancora bloccata in Serie D e alla ricerca di stabilità dopo mesi complessi anche sul piano societario. L’apertura dell’azionista di riferimento, il patron Ballarino, alla valutazione di eventuali offerte aveva ulteriormente alimentato le voci su una possibile cessione.



A raffreddare l’entusiasmo, però, è arrivata la presa di posizione dello stesso Rizzetta. Intervenuto alla Gazzetta del Sud, l’imprenditore italo-americano ha smentito un suo coinvolgimento diretto nell’operazione, sottolineando di essere pienamente concentrato sui progetti già avviati. Il riferimento è soprattutto al Campobasso FC, protagonista di una crescita significativa sotto la sua gestione, dall’Eccellenza fino ai playoff di Serie C, con l’obiettivo di raggiungere la Serie B nei prossimi anni. Parallelamente, prosegue anche l’impegno con il Napoli Basket.



Rizzetta non ha nascosto il forte legame con la Calabria, ma ha ribadito di non avere in programma nuovi ingressi nel calcio italiano al di fuori delle realtà già seguite. Una dichiarazione che ridimensiona le ipotesi circolate, pur senza chiudere completamente il capitolo.



Resta infatti da capire se il fondo menzionato possa portare avanti l’interesse anche senza un coinvolgimento diretto dell’imprenditore. Al momento, non emergono collegamenti con altri nomi di primo piano, come Claudio Lotito, accostato in passato a diverse operazioni ma estraneo a questa vicenda.



Il futuro della Reggina resta quindi sospeso, tra trattative ancora da definire e la necessità di costruire un progetto solido per uscire da una categoria che non rispecchia ambizioni e storia del club. Le prossime settimane diranno se le voci si trasformeranno in fatti concreti o se tutto resterà, ancora una volta, nel campo delle ipotesi.