La società amaranto prende atto della decisione del Tfn ma rilancia: «Convinti della fondatezza delle nostre ragioni». Attesa per le motivazioni del provvedimento e per gli sviluppi dell’inchiesta della Procura Federale
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La AS Reggina 1914 prende atto della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, che nella giornata di oggi ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società amaranto.
In una nota ufficiale diffusa nel pomeriggio, il club ha ribadito «la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni», precisando di attendere il deposito delle motivazioni del provvedimento per valutare nel dettaglio il percorso difensivo da intraprendere nelle prossime fasi della vicenda.
La società ha inoltre annunciato la volontà di presentare reclamo davanti alla Corte Federale d’Appello, con l’obiettivo di «tutelare i principi di regolarità, trasparenza e correttezza che devono governare ogni competizione sportiva».
Nel comunicato, la Reggina sottolinea anche di essere in attesa degli sviluppi delle indagini attualmente portate avanti dalla Procura Federale. Accertamenti che, secondo il club, potrebbero risultare «ulteriormente rilevanti e dirimenti» per i futuri sviluppi procedimentali.
Infine, la società amaranto conferma la linea mantenuta fin dall’inizio della vicenda: «La società continuerà ad agire con senso di responsabilità, equilibrio e fiducia nella giustizia sportiva, nel rispetto della propria storia, della città e dei propri tifosi».