Il difensore centrale classe 2008 arriva dal settore giovanile del club ligure, all’interno del quale ha militato negli ultimi tre campionati.

Nella precedente stagione è stato un titolare pressoché inamovibile dell’Under 18 rossoblù, come documentato dalle trentatré partite giocate da titolare. Al suo attivo anche sette presenze tra nazionale italiana Under 17 ed Under 16.

A Lorenzo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.