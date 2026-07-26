Staff tecnico e calciatori si ritroveranno il 27 luglio al centro sportivo per l'inizio della preparazione. Fino a mercoledì visite mediche e test atletici, raduno a porte chiuse.
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Comincia ufficialmente la stagione 2026-2027 della Reggina. La società amaranto ha comunicato che lunedì 27 luglio staff tecnico e calciatori si ritroveranno al Centro Sportivo Sant'Agata per dare il via alla nuova annata sportiva.
Nelle prime tre giornate di lavoro, fino a mercoledì 29 luglio, i calciatori convocati saranno sottoposti alle consuete visite mediche e ai test atletici, propedeutici all'avvio della preparazione precampionato.
La società precisa che il raduno si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza del pubblico o degli organi di informazione.