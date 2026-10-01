La sfida di domenica 4 ottobre al “Cardinale” di Capaci si disputerà senza tifosi: le disposizioni della Prefettura di Palermo
Tutti gli articoli di Reggina
PHOTO
Così come disposto dalla Prefettura di Palermo, in occasione della gara Trapani-Reggina, in programma domenica 4 ottobre al "Cardinale" di Capaci con calcio d'inizio alle ore 15:30, verranno adottate le seguenti prescrizioni.
-Divieto di vendita dei tagliandi d'ingresso per tutti i settori dell'impianto sportivo e contestuale disputa dell'incontro a porte chiuse in assenza di pubblico.