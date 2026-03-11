Il campionato entra nel vivo tra polemiche, tensioni e una classifica improvvisamente rivoluzionata. Il pomeriggio di ieri è stato scosso dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale che, poche ore dopo l’udienza, ha inflitto una pesante penalizzazione alla Nuova Igea Virtus.

La società giallorossa dovrà fare i conti con cinque punti in meno in classifica, la squalifica per cinque giornate del portiere De Falco, l’inibizione per alcuni dirigenti e un’ammenda.

Un provvedimento che ha inevitabilmente modificato gli equilibri del campionato. Con la penalizzazione, infatti, la Nuova Igea è scivolata dal secondo al quinto posto, proprio alle spalle della Reggina, che sarà anche la prossima avversaria dei giallorossi.

La dura reazione del club

La sentenza ha provocato una durissima presa di posizione della società barcellonese. Il presidente Bonina è intervenuto immediatamente dopo la notizia promettendo battaglia in tutte le sedi sportive e annunciando il ricorso.

«Non ho parole su quello che sta succedendo – ha dichiarato il patron giallorosso –. In vent’anni che faccio calcio e basket non avevo mai visto nulla del genere. Ci pieghiamo ma non ci spezziamo».

Bonina ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato il proprio valore sul campo durante tutta la stagione: «In ventisette partite abbiamo dimostrato di essere i più forti e questo evidentemente ha dato fastidio a qualcuno».

Secondo il presidente, anche i tempi della vicenda sollevano interrogativi. «Il deferimento arriva dopo tre mesi e la sentenza a pochi giorni da una partita fondamentale con la Reggina. Sono coincidenze che fanno riflettere».

Nel suo intervento il numero uno giallorosso ha anche fatto riferimento alle richieste avanzate da altri club, parlando apertamente di una situazione che giudica quantomeno singolare: «Nissa e Savoia avevano chiesto cinque punti di penalizzazione e cinque punti sono stati dati. Sembra di essere su Striscia la Notizia».

La società ha comunque già annunciato che ricorrerà agli organi di giustizia sportiva per tentare di ribaltare la decisione. «Andremo a Roma a difendere le nostre ragioni – ha aggiunto Bonina – perché siamo convinti di aver agito in buona fede».

Una sfida che vale molto più dei tre punti

Alla luce della penalizzazione il peso della partita è aumentato ulteriormente. Se fino a pochi giorni fa anche un pareggio avrebbe potuto rappresentare un risultato utile per i giallorossi, adesso la situazione è cambiata radicalmente: proprio come la Reggina, anche la Nuova Igea ha un solo obiettivo, la vittoria, per restare agganciata alla corsa al vertice.

Lo stesso Bonina ha parlato di una vera e propria «guerra sportiva», sottolineando come la squadra e la città debbano reagire insieme: «Questo popolo merita una categoria superiore e domenica sugli spalti dovrà esserci il massimo sostegno».

Gara a rischio: interviene l’Osservatorio

Proprio in vista della partita, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha classificato la gara come incontro con profili di criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Per questo motivo il Questore di Messina, dopo una riunione tecnica alla quale parteciperanno entrambe le società, valuterà una serie di misure organizzative. Tra queste la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Reggio Calabria entro le ore 19 del giorno precedente alla gara e la distribuzione dei tagliandi per i tifosi ospiti esclusivamente tramite ricevitorie individuate d’intesa con le Questure competenti.

Gli acquirenti dovranno inoltre esibire un documento di identità al momento dell’acquisto, mentre il club amaranto sarà tenuto a trasmettere alla Questura di Messina l’elenco dei tifosi ospiti, comprensivo di nominativi e date di nascita, entro le ore 10 del giorno della partita.

Misure pensate per garantire la sicurezza di una sfida che si preannuncia caldissima, dentro e fuori dal campo. Domenica al D’Alcontres-Barone non sarà soltanto una partita di campionato, ma un crocevia fondamentale per il destino della stagione.