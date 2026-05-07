di Lorenzo Vazzana – C’è un momento, a Scilla, in cui il tempo sembra scegliere di rallentare. La spiaggia, accarezzata da un sole limpido e generoso, si stende quieta sotto l’antico sguardo del castello, custode silenzioso di storie e leggende. Il mare, di un azzurro profondo e vibrante, respira piano, come se volesse cullare ogni pensiero. In lontananza, una feluca avanza lenta, quasi timida, interrompendo per un istante la sua danza di caccia al pesce spada. Non è fretta a guidarla, ma meraviglia: sembra avvicinarsi per osservare, per lasciarsi conquistare da quella bellezza che non ha bisogno di parole. Tutto, in questa scena, parla d’amore — per la terra, per il mare, per la vita semplice e autentica. È un frammento di Mediterraneo che resta nel cuore, come una promessa sussurrata dal vento.