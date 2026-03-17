Dal belvedere di Palmi, lo sguardo si perde tra cielo e mare, dove l’orizzonte sembra dissolversi e le tre croci del Monte Sant’Elia vegliano silenziose su uno dei panorami più romantici della Calabria
Una scultura che racconta il viaggio interiore dell’uomo, la luce del Mediterraneo e l’eleganza senza tempo di Villa Zerbi: uno scorcio del lungomare di Reggio Calabria dove arte, natura e storia si incontrano in un istante di pura bellezza
Nel silenzio dorato del crepuscolo, Athena veglia sulla città. Alle sue spalle tre piccole vele attraversano lo stretto come pensieri leggeri, mentre il cielo si accende di arancio e rosso. Un istante sospeso tra mito e mare, dove la forza della dea incontra la dolcezza del tramonto.
La DJ spagnola, residente a Barcellona e ideatrice del format Sala Sentimiento, è tornata a suonare al Big Easy Music Club. Un ritorno che racconta molto più di una serata: una connessione reale tra l’underground catalano e quello reggino, fatta di musica vissuta, relazioni e vibrazioni mediterranee.
Tra spettacoli, concerti, serate nei locali e appuntamenti culturali, il primo fine settimana di marzo porta in città un calendario ricco di eventi. Al centro la Festa della donna, che attraversa il programma con iniziative dedicate
La settimana del Festival si sveglia tra locali e e Fantasanremo. Ma mentre l’Italia guarda l’Ariston, la città continua a muoversi tra teatro impegnato, giochi da tavolo e dj set. E domenica, il Museo riapre gratuitamente le sue porte
Alla stazione di Reggio Calabria, una cabina del “Treno del Ricordo” racconta in silenzio l’esodo giuliano-dalmata: due figure sedute l’una di fronte all’altra, bagagli stretti e un futuro ancora senza nome, ma finalmente in salvo