Foto del giorno

Dal belvedere di Palmi, lo sguardo si perde tra cielo e mare, dove l’orizzonte sembra dissolversi e le tre croci del Monte Sant’Elia vegliano silenziose su uno dei panorami più romantici della Calabria
Una scultura che racconta il viaggio interiore dell’uomo, la luce del Mediterraneo e l’eleganza senza tempo di Villa Zerbi: uno scorcio del lungomare di Reggio Calabria dove arte, natura e storia si incontrano in un istante di pura bellezza
Nel silenzio dorato del crepuscolo, Athena veglia sulla città. Alle sue spalle tre piccole vele attraversano lo stretto come pensieri leggeri, mentre il cielo si accende di arancio e rosso. Un istante sospeso tra mito e mare, dove la forza della dea incontra la dolcezza del tramonto.
Alla stazione di Reggio Calabria, una cabina del “Treno del Ricordo” racconta in silenzio l’esodo giuliano-dalmata: due figure sedute l’una di fronte all’altra, bagagli stretti e un futuro ancora senza nome, ma finalmente in salvo
Fiera nella sua arena, Atena domina la scena mentre l'Etna innevato e fumante veglia su di lei. In primo piano, i segni dell'uragano raccontano la ferita e la rinascita, racchiusi in una cornice dal sapore antico.