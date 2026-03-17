Social
martedì17 marzo2026
martedì17 marzo2026
Home page>Rubriche>Foto del giorno

Foto del giorno

ULTIMA ORA
Foto del giorno

L’azzurro infinito dal Monte Sant’Elia

Dal belvedere di Palmi, lo sguardo si perde tra cielo e mare, dove l’orizzonte sembra dissolversi e le tre croci del Monte Sant’Elia vegliano silenziose su uno dei panorami più romantici della Calabria
Lorenzo Vazzana
L’azzurro infinito dal Monte Sant’Elia\n
Foto del giorno

Dove il mare custodisce i passi

Una panchina silenziosa, il tramonto che sfuma sul mare e due anime che camminano insieme: piccoli istanti che trasformano il lungomare in una poesia
di Lorenzo Vazzana
Dove il mare custodisce i passi\n
La foto del giorno

Tra cielo e labirinti: poesia sul lungomare di Reggio Calabria

Una scultura che racconta il viaggio interiore dell’uomo, la luce del Mediterraneo e l’eleganza senza tempo di Villa Zerbi: uno scorcio del lungomare di Reggio Calabria dove arte, natura e storia si incontrano in un istante di pura bellezza
Lorenzo Vazzana
Tra cielo e labirinti: poesia sul lungomare di Reggio Calabria\n
clic

Sussurri al tramonto sul lungomare

Quando il mare si accende di rosso e viola, due voci si incontrano nel silenzio della sera e il tempo sembra fermarsi
redazione
Sussurri al tramonto sul lungomare\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Elisa Barresi intervista Gianpaolo Catanzariti

17 marzo 2026
Ore 16:20
Elisa Barresi intervista Gianpaolo Catanzariti
Società

Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori

17 marzo 2026
Ore 12:52
Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori
Società

La guerra in Iran passa dal porto di Gioia Tauro

17 marzo 2026
Ore 12:43
La guerra in Iran passa dal porto di Gioia Tauro
Politica

Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie

16 marzo 2026
Ore 20:42
Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie
Società

La guerra in Iran passa dal porto di Gioia Tauro

17 marzo 2026
Ore 12:43
La guerra in Iran passa dal porto di Gioia Tauro
Politica

Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie

16 marzo 2026
Ore 20:42
Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie
Società

Elisa Barresi intervista Gianpaolo Catanzariti

17 marzo 2026
Ore 16:20
Elisa Barresi intervista Gianpaolo Catanzariti
Società

Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori

17 marzo 2026
Ore 12:52
Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori
Società

La guerra in Iran passa dal porto di Gioia Tauro

17 marzo 2026
Ore 12:43
La guerra in Iran passa dal porto di Gioia Tauro
Politica

Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie

16 marzo 2026
Ore 20:42
Comunali Reggio, Battaglia vince le primarie
Società

Elisa Barresi intervista Gianpaolo Catanzariti

17 marzo 2026
Ore 16:20
Elisa Barresi intervista Gianpaolo Catanzariti
Società

Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori

17 marzo 2026
Ore 12:52
Bovalino-Bagnara, nasce un comitato di imprenditori
Foto del giorno

Sussurri al tramonto sul lungomare

Quando il mare si accende di rosso e viola, due voci si incontrano nel silenzio della sera e il tempo sembra fermarsi
Lorenzo Vazzana
13 marzo 2026
Ore 05:35
Sussurri al tramonto sul lungomare\n
la foto del giorno

Dove la luce ricuce le crepe

Una sedia ferita sul lungomare diventa simbolo di bellezza imperfetta: come nel kintsugi giapponese, le crepe non nascondono il passato, ma lo illuminano.
Redazione
12 marzo 2026
Ore 05:35
Dove la luce ricuce le crepe\n
Foto del giorno

Alba rosa sul lungomare

Nel silenzio dell’alba, quando il mare si tinge di rosa e il mondo sembra sospeso, un uomo si ferma sulla ringhiera del lungomare e lascia che lo sguardo si perda all’orizzonte.  
11 marzo 2026
Ore 05:35
Alba rosa sul lungomare\n
La foto del giorno

Sotto le colonne

Uno scorcio del lungomare, tra architettura e natura, racconta la poesia silenziosa di una sera serena affacciata sul mare
Lorenzo Vazzana
10 marzo 2026
Ore 05:45
Sotto le colonne\n
la foto del giorno

Athena al Tramonto, Sentinella dello Stretto

Nel silenzio dorato del crepuscolo, Athena veglia sulla città. Alle sue spalle tre piccole vele attraversano lo stretto come pensieri leggeri, mentre il cielo si accende di arancio e rosso. Un istante sospeso tra mito e mare, dove la forza della dea incontra la dolcezza del tramonto.
Redazione
9 marzo 2026
Ore 05:35
Athena al Tramonto, Sentinella dello Stretto\n
Foto del Giorno

Verso Gambarie, dove la neve racconta silenzi

Uno scorcio della strada che conduce a Gambarie, incorniciata da pini carichi di neve, diventa un invito al viaggio e alla quiete dell’inverno
Lorenzo Vazzana
8 marzo 2026
Ore 05:45
Verso Gambarie, dove la neve racconta silenzi\n
clic

Abbracci al tramonto

Sul lungomare, al calare del sole, anche l’arte sembra cercare conforto
redazione
7 marzo 2026
Ore 05:35
Abbracci al tramonto\n
clic

Athena e il tramonto che accarezza Reggio

Dopo la pioggia, l’arena si fa specchio e restituisce l’immagine di Reggio mentre Athena osserva, fiera e silenziosa, un tramonto che colora il cielo di arancio e azzurro
redazione
6 marzo 2026
Ore 05:35
Athena e il tramonto che accarezza Reggio\n
Foto del giorno

Sospesi tra vento e sale, nello Stretto che racconta l’amore

Dal lungomare di Reggio Calabria, lo Stretto di Messina si fa teatro di un inseguimento lieve tra una grande barca a vela e una piccola imbarcazione che danza tra le onde.
Redazione
5 marzo 2026
Ore 05:35
Sospesi tra vento e sale, nello Stretto che racconta l’amore\n
Foto del Giorno

Luna sul Tempietto: sospiri e giochi lontani

Uno scorcio del Tempietto di Reggio Calabria si accende sotto la carezza della luna: un istante sospeso tra memoria e sogno
Lorenzo Vazzana
4 marzo 2026
Ore 05:45
Luna sul Tempietto: sospiri e giochi lontani\n
clic

Chianalea al crepuscolo, quando il mare custodisce i sogni

Le casette illuminate di Chianalea brillano nei primi minuti dopo il tramonto, mentre il castello veglia silenzioso su uno dei borghi più romantici della Calabria
redazione
3 marzo 2026
Ore 05:35
Chianalea al crepuscolo, quando il mare custodisce i sogni\n
Foto del giorno

Sotto lo sguardo della luna, il segreto delle colonne

Due colonne si sfiorano nell’alba tersa, come amanti antiche che si confidano stanchezza e desiderio. La luna veglia silenziosa su un abbraccio che racconta il bisogno eterno di sostegno e tenerezza
Lorenzo Vazzana
2 marzo 2026
Ore 05:35
Sotto lo sguardo della luna, il segreto delle colonne\n
Foto del giorno

…dove il mare incontra il cielo

Dall’affaccio di Monte Sant’Elia, lo sguardo si perde nell’azzurro infinito e si posa sull’isola di Vulcano, sospesa tra luce e silenzio
Lorenzo Vazzana
1 marzo 2026
Ore 05:35
…dove il mare incontra il cielo\n
Foto del giorno

Athena, custode d’eterno splendore

Fiera e maestosa, Athena veglia sulla sua città sotto un cielo limpido, mentre l’Etna innevato suggella la scena con la sua solenne bellezza.
Redazione
28 febbraio 2026
Ore 05:35
Athena, custode d’eterno splendore\n
Foto del giorno

Tramonto d’amore sul Corso Garibaldi

Uno scorcio poetico del cuore di Reggio Calabria, dove il cielo infuocato abbraccia il Corso Garibaldi e accarezza le linee eleganti di Palazzo San Giorgio
Lorenzo Vazzana
27 febbraio 2026
Ore 05:45
Tramonto d’amore sul Corso Garibaldi\n
Foto del giorno

Sui binari della memoria, verso una terra di speranza

Alla stazione di Reggio Calabria, una cabina del “Treno del Ricordo” racconta in silenzio l’esodo giuliano-dalmata: due figure sedute l’una di fronte all’altra, bagagli stretti e un futuro ancora senza nome, ma finalmente in salvo

26 febbraio 2026
Ore 05:35
Sui binari della memoria, verso una terra di speranza
Foto del Giorno

Sotto l’ombra lieve di Scilla, dove il mare racconta l’infinito

Uno scorcio del belvedere di Scilla, una panchina solitaria e lo sguardo che si perde sull’incanto dello Stretto di Messina: un luogo dove il tempo si ferma e il cuore impara ad ascoltare il mare
Lorenzo Vazzana
25 febbraio 2026
Ore 05:45
Sotto l’ombra lieve di Scilla, dove il mare racconta l’infinito\n
Foto del giorno

Ritratto d'amore e resistenza

Fiera nella sua arena, Atena domina la scena mentre l'Etna innevato e fumante veglia su di lei. In primo piano, i segni dell'uragano raccontano la ferita e la rinascita, racchiusi in una cornice dal sapore antico.
Lorenzo Vazzana
24 febbraio 2026
Ore 05:35
Ritratto d'amore e resistenza\n
clic

Dove il cielo…

Una delle tre croci di Sant’Elia si staglia nel silenzio luminoso di una giornata azzurra, mentre sullo sfondo l’isola di Vulcano riposa tra cielo e mare
redazione
23 febbraio 2026
Ore 05:35
Dove il cielo…\n
la foto del giorno

Azzurro infinito…

Il Castello Ruffo di Scilla veglia sul mare in una giornata senza nuvole, mentre la galleria scava silenziosa la roccia: un incontro tra pietra, luce e orizzonte che profuma d’eternità.
Redazione
22 febbraio 2026
Ore 05:35
Azzurro infinito…\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Le ordinanze

Proroga dell’allerta meteo arancione nel Reggino, anche domani scuole chiuse: ecco dove – LIVE

2
Il provvedimento

Allerta meteo arancione nel Reggino, domani scuole chiuse: ecco dove – LIVE

3
ciclone jolina

La protezione civile allunga l’allerta meteo arancione sulla Calabria:previste piogge intense e temporali anche nel Reggino

4
Allerta meteo

Domani scuole chiuse a Reggio Calabria: firmata l’ordinanza

5
Primarie

Urne chiuse a Reggio: sfida fino all’ultimo voto per il candidato sindaco del centrosinistra - IN AGGIORNAMENTO