C’è un momento, lungo la Costa Viola, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a fermarsi. È l’istante in cui il sole scivola verso l’orizzonte e accarezza il mare con riflessi dorati e violacei, tingendo ogni cosa di una malinconia dolce e avvolgente. Tra le rocce, silenziosa e immobile, giace una sirena scolpita nella pietra: il suo sguardo è rivolto oltre lo stretto, verso la costa messinese, come se attendesse un ritorno o custodisse un segreto antico.

Il mare le parla con onde leggere, raccontandole storie di marinai e di amori perduti, mentre il vento le sfiora il volto con la delicatezza di una carezza dimenticata. In quell’equilibrio perfetto tra natura e immaginazione, la sirena diventa simbolo di un legame invisibile tra le due sponde, un ponte fatto di luce e desiderio.

E mentre il giorno si spegne, resta la sensazione che, al calare della notte, quella figura possa risvegliarsi e continuare a vegliare, eterna custode di un sogno sospeso tra cielo e mare.