Uno scorcio sospeso tra cielo e acqua: case abbarbicate alla roccia, una scala che invita a scendere e, davanti, il castello che veglia come un custode silenzioso.

C’è un luogo in cui il tempo sembra indugiare, trattenuto tra il sale del mare e il bianco delle case che si stringono l’una all’altra come in un abbraccio antico. La scala scende lenta, quasi timida, come se conoscesse il segreto di ogni passo e volesse custodirlo. Ogni gradino è un invito, una promessa di infinito che si apre davanti agli occhi, là dove il blu si fa profondo e il vento racconta storie dimenticate.

Di fronte, il castello si erge fiero, sospeso tra leggenda e realtà, guardiano immobile di un orizzonte che muta con la luce. Al tramonto, tutto si veste di oro e malinconia, e lo sguardo si perde tra le onde e i ricordi che non abbiamo mai vissuto, ma che sentiamo nostri.

In questo scorcio di Scilla, ogni cosa parla d’amore: quello per la bellezza, per il silenzio, per quell’eternità fragile che si nasconde nei dettagli. E mentre si scende, lentamente, sembra quasi di entrare in un sogno che non vuole finire.