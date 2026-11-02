Un importante appuntamento con la prevenzione e la sanità pubblica si terrà sabato 7 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, presso l’aula “A. Spinelli” del Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) di Reggio Calabria.

L'iniziativa, volta allo screening presintomatico del diabete di tipo 1, nasce dalla sinergia tra la Fondazione Italiana Diabete dell’IRCCS San Raffaele di Milano, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) della provincia di Reggio Calabria e il Centro di Diabetologia Pediatrica della U.O.C. di Pediatria del G.O.M.

A chi è rivolto lo screening

I test sono dedicati ai familiari di primo grado (figli, fratelli e sorelle) di persone già affette da diabete di tipo 1. I soggetti appartenenti a questa categoria presentano infatti un rischio di sviluppare la patologia circa 15 volte superiore rispetto alla popolazione generale.

Un passo avanti per la sanità regionale

La giornata di screening rappresenta il primo passo concreto verso l’avvio, sul territorio calabrese, dello screening pediatrico nazionale istituito dalla Legge 130/2023. L’evento ha l'obiettivo strategico di testare e consolidare i percorsi clinici e organizzativi necessari a garantire l’applicazione delle disposizioni di legge su scala regionale.

All'incontro prenderanno parte rappresentanti istituzionali e le associazioni dei giovani con diabete, uniti per sottolineare l'importanza della diagnosi precoce e del supporto alle famiglie.