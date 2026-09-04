Il direttore generale sottolinea il lavoro sulla situazione contabile e patrimoniale dell’Azienda e riconosce il percorso avviato dalla predecessora Lucia Di Furia

«Abbiamo ottenuto il giudizio positivo di EY, Ernst & Young, sul bilancio 2025 dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. È un risultato che ci riempie di soddisfazione e che rappresenta un passaggio di grande importanza per la nostra Azienda.

EY è uno dei principali network internazionali di servizi professionali e tra i maggiori operatori nel campo della revisione contabile.

Il giudizio espresso da EY, che nella sua relazione riconosce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda al 31 dicembre 2025, costituisce un importante riconoscimento del lavoro svolto.

Questo risultato non nasce oggi e non è il frutto di un intervento dell’ultima ora. È il risultato di un percorso lungo anni, fatto di lavoro, rigore, confronto e progressiva ricostruzione della situazione contabile e patrimoniale dell’Asp.

Un percorso che ha consentito di rendere i nostri bilanci trasparenti, affidabili e sostenibili e di affrontare con maggiore consapevolezza le criticità del passato.

È doveroso riconoscere il grande lavoro avviato dalla mia predecessora, la dottoressa Lucia Di Furia, che ha avuto la lungimiranza e l’efficacia di imprimere una direzione precisa a questo processo. Oggi, sotto la mia gestione, abbiamo avuto la responsabilità di proseguirlo e di portarlo a un risultato concreto e importante come quello espresso da EY.

È stato un lavoro corale, una vera squadra nella quale ciascuno ha dato il proprio contributo: dalle strutture amministrative e contabili ai diversi settori dell’Azienda. A tutti rivolgo il mio ringraziamento, perché risultati di questa portata si raggiungono soltanto attraverso competenza, impegno e collaborazione».

Lo afferma in una nota Maddalena Berardi, direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.