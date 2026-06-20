«Si è svolto presso il Centro di Formazione di Taurianova , diretto

da Giovanni Calogero, un importante evento formativo promosso dalla collaborazione multidisciplinare tra la Uoc di Cardiologia di Polistena, diretta da Carmelo Massimiliano Rao, e la Uoc di Pediatria, diretta da Mariarosa Calafiore.



L'iniziativa – si legge nella nota stampa – ha visto la partecipazione di medici pediatri in qualità di relatori e del personale del comparto sanitario , con l'obiettivo di

approfondire tematiche clinico-assistenziali di particolare rilevanza e

porre le basi per la realizzazione di un Pdta (Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale) interaziendale dedicato all'argomento

trattato.



L'evento rappresenta un significativo esempio di integrazione tra

professionalità e discipline diverse, finalizzato al miglioramento

continuo della qualità delle cure e all'implementazione di percorsi assistenziali sempre più efficaci e condivisi.



Un particolare ringraziamento va alla Direzione Generale dell'Asp di

Reggio Calabria, guidata da Maddalena Berardi, da sempre attenta e vicina ai processi di formazione e aggiornamento del personale sanitario, nella convinzione che l'investimento nelle competenze professionali costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare l'offerta assistenziale del territorio e contribuire concretamente alla riduzione dell'emigrazione sanitaria verso altre regioni per trattamenti che possono essere erogati con elevati standard qualitativi presso le strutture ospedaliere dell'Asp».