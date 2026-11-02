Un’attesa durata per circa un decennio, periodo di grandi sacrifici in termini personali e professionali, ritrovando in questo modo dignità lavorativa e sicurezza economica

Giornata storica per il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria che ha completato la procedura di assunzione dei Tirocinanti di Inserimento Sociale (TIS) del bacino degli ex percettori di mobilità in deroga.

La firma, in data odierna, degli ultimi operatori tecnici, completa l’assunzione dei nuovi 37 dipendenti del G.O.M. Tale traguardo, fortemente voluto e sostenuto dal presidente Occhiuto e dalla sua Giunta, è il frutto di un lungo percorso amministrativo, che affonda le sue radici nella disposizione normativa proposta dall’on. Francesco Cannizzaro, attuale sindaco di Reggio Calabria, all’epoca parlamentare della Repubblica.

A livello aziendale, a seguire con impegno e competenza la procedura è stato il Direttore Amministrativo Aziendale ff, dott. Francesco Araniti, la U.O.C. Affari Generali Legali e Assicurativi, diretta dal dott. Giuseppe Gargiulo, coadiuvato dalla dott.ssa Jlenia Lacava, e la U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, diretta dalla dott.ssa Rossana Anastasi.

I tirocinanti vedono così terminare un’attesa durata per circa un decennio, periodo di grandi sacrifici in termini personali e professionali, ritrovando in questo modo dignità lavorativa e sicurezza economica.

Il Commissario Straordinario del G.O.M., dott.ssa Tiziana Frittelli, fin dal suo arrivo alla guida dell’Azienda, ha attribuito grande rilevanza al benessere del personale. Si pensi ai Differenziali Economici di Professionalità (DEP), all’assegnazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale (gli ex coordinatori infermieristici) e, adesso, alla stabilizzazione dei TIS, seguendo molto da vicino l’intera procedura e la sua conclusione.

La dott.ssa Frittelli ha inteso fare pubblicamente un augurio di buon lavoro a tutti, dichiarando la sua soddisfazione e sottolineando come l’assunzione comporti anche importanti responsabilità e senso del dovere, in quanto rappresentanti, ognuno a suo modo, dell’immagine aziendale.