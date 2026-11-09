L'iniziativa promossa da Maria Idone, titolare dell'Istituto di bellezza con il supporto della biologa Stefania Grancia. Al centro, la cura della persona e l'attenzione ai cambiamenti della pelle durante e dopo le terapie

La cura della persona, il benessere e l'attenzione alla propria immagine possono assumere un significato ancora più profondo quando si affronta un percorso di malattia.

È da questa consapevolezza che prende forma il progetto di affiancamento promosso da Maria Idone imprenditrice nel settore estetica, rivolto alle persone che stanno affrontando o hanno già affrontato un percorso oncologico.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire uno spazio dedicato all'ascolto e alla cura estetica, con particolare attenzione alle trasformazioni che la pelle può subire durante e dopo i trattamenti chemioterapici. Secchezza, disidratazione, sensibilità e arrossamenti sono alcune delle problematiche che possono incidere sul benessere quotidiano e sulla percezione della propria immagine.

Il progetto si avvale del supporto della biologa Stefania Grancia beauty master responsabile formazione italia Casmara e prevede un approccio cosmetico attento e personalizzato, orientato alla detersione delicata, all'idratazione, al nutrimento e alla protezione della pelle.

Ogni eventuale trattamento sarà valutato individualmente, nel rispetto delle condizioni della persona, della fase delle cure e delle indicazioni dei professionisti sanitari di riferimento. L'iniziativa non ha finalità terapeutiche e non intende sostituirsi alle cure mediche, ma affiancare il percorso della persona attraverso interventi estetici compatibili con la sua situazione.

«Ho voluto dare vita a questo progetto perché credo che nessuno debba rinunciare a prendersi cura di sé, nemmeno nei momenti più difficili. Non si tratta semplicemente di estetica, ma di attenzione, rispetto, ascolto e sensibilità. A volte ritrovare un momento dedicato a se stessi può rappresentare un piccolo ma importante passo verso il proprio benessere», afferma Maria Idone.

L'iniziativa vuole portare l'attenzione su un aspetto spesso poco raccontato del percorso oncologico: il rapporto con il proprio corpo e con i cambiamenti che la malattia e le terapie possono comportare.

Un progetto che mette al centro la persona, ricordando che prendersi cura di sé non è un gesto superficiale, ma può essere anche un modo per ritrovare serenità, fiducia e dignità.