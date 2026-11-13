La Locride si conferma al centro del dibattito cardiologico nazionale. Si è conclusa la seconda edizione del simposio “Epizephyrii Heart 2026”, l'importante evento scientifico promosso dalla S.O.C. di Cardiologia, UTIC, Elettrofisiologia e Cardiostimolazione dell'Ospedale di Locri. Ad accogliere i massimi esperti italiani della disciplina, tra clinici, ricercatori, interventisti ed elettrofisiologi, è stata la cornice dell’Hotel Kennedy di Roccella Ionica. L'evento, nato con l'ambizione di portare sul territorio calabrese un aggiornamento clinico rigoroso e privo di semplificazioni, punta a unire le competenze più avanzate della medicina cardiovascolare.

A rimarcare la filosofia e la crescita del progetto è il dottor Vittorio Aspromonte, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale di Locri e responsabile scientifico del simposio: «Epizephyrii Heart non è semplicemente la replica di un successo, ma la conferma che un progetto scientifico, quando nasce da un’idea solida e da una comunità che lo riconosce come proprio, cresce naturalmente verso una dimensione più matura e ambiziosa», spiega il dottor Aspromonte.

Entrando nel merito dei temi al centro delle undici sessioni previste nelle due giornate di lavori, il primario sottolinea come il panorama cardiologico abbia vissuto un'accelerazione profonda nell'ultimo anno:

«Le linee guida ESC hanno ridisegnato algoritmi che sembravano consolidati, nuove molecole hanno aperto capitoli terapeutici inediti nella prevenzione cardiovascolare, nello scompenso cardiaco e nelle cardiomiopatie, mentre le tecnologie di ablazione e il pacing fisiologico hanno raggiunto una piena maturità clinica. Il programma di questa seconda edizione è stato costruito con un criterio preciso: ogni sessione nasce dall’analisi critica di ciò che l'anno scorso era all’avanguardia ed è oggi pratica consolidata. Vogliamo che ciascuno dei partecipanti torni a casa con strumenti migliori per fare al meglio il proprio lavoro».

L'appuntamento, che ha unito momenti di relazione frontale a discussioni interattive, conferma la validità di un modello formativo in cui il confronto diretto tra specialisti rappresenta il vero cuore pulsante della crescita professionale sul territorio.

“Portare un appuntamento scientifico nazionale nella Locride ha un significato particolare. Significa investire sul territorio, favorire il confronto tra professionisti e contribuire alla crescita della cultura cardiologica - ha concluso il primario - Un ringraziamento a tutti i relatori e moderatori per il loro contributo, alla segreteria organizzativa per il lavoro svolto e, soprattutto, alla squadra della Cardiologia di Locri, con la quale ho condiviso l’impegno e la responsabilità di questo progetto. Un congresso si conclude in due giornate. Il lavoro e le relazioni costruite in queste occasioni continuano nel tempo”.