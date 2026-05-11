Le raccomandazioni del dicastero contenute in una circolare: «Possibilità di trasmissione interumana in ambito comunitario»
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«Pur confermando che il rischio da hantavirus per la popolazione generale dell'UE/SEE rimane molto basso, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all'identificazione precoce di eventuali casi sospetti e all'adozione tempestiva delle misure di contenimento previste per i casi confermati». Lo afferma la circolare sull'hantavirus del ministero della Salute. Tale impostazione «appare necessaria in considerazione della possibilità, seppur limitata, di trasmissione interumana in ambito comunitario».