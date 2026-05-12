Con riferimento ad alcune notizie che stanno generando preoccupazione, il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti ritiene opportuno rassicurare sulle condizioni di salute del giovane villese che si è trovato per pochi minuti sullo stesso aereo della donna deceduta poi per Hantavirus a Johannesburg: «Federico è a casa, sta bene e non è stato nè sarà trasferito allo Spallanzani – dice il primo cittadino – Smentiamo ogni notizia contraria dopo le interlocuzioni con lui e con l’Asp di Reggio Calabria: Federico non ha mai avuto sintomi riconducibili ad Hantavirus; domani sarà sottoposto come gli altri italiani presenti su quel volo ad esami disposti in via precauzionale dal Ministero della Salute e i campioni prelevati verranno trasferiti allo Spallanzani. Ci teniamo a rassicurare i nostri concittadini in merito all’allarmismo che si è creato. Il nostro concittadino continuerà la quarantena come da prescrizioni del Ministero della Salute».

L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" IRCCS, alla luce delle ultime indiscrezioni di stampa in merito al sospetto caso di Hantavirus, chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici.