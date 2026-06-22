“Oltre ogni sfida –Celebrare la vita, la speranza e il dono che continua” è il titolo dell’evento organizzato nell’ambito della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione su tematiche quali le malattie oncoematologiche e le più recenti innovazioni scientifiche, il trapianto di cellule staminali emopoietiche, i progressi della ricerca, il valore della donazione, il ruolo di una vita sana nella prevenzione e nel percorso dib cura, la qualità di vita post trapianto.

L’obiettivo è quello di accendere i riflettori non solo sui tumori del sangue ma su tutti gli aspetti che riguardano la qualità di vita, la quotidianità del paziente trapiantato e la complessità di percorsi che richiedono importante cambiamento dal punto di vista clinico-medico, familiare, sociale, lavorativo, esistenziale, psicologico.

La mattinata sarà orientata al confronto specifico e vedrà il coinvolgimento di espertio, pazienti, caregiver, associazioni locali e nazionali, media e pubblico.

Programma principale

Ore 9:30 – Saluti isituzionali con il Magnifico ReƩore Prof. Giuseppe Zimbalatti dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Direttoore del Dipartimento di Agraria, Marco Poiana, la Presidente della sezione Reggio Calabria – Vibo Valentia. Giusy Sembianza e il Direttore della UOC Centro Trapiantio di Midollo Osseo e Direttore ad Interim della Uoc Ematologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria

Ore 10:00 – Il trapianto di CSE come miracolo collettivo: riflessioni filosofiche sugli aspeƫ esistenziali di una

procedura medica complessa con la filosofa clinica e psicologaLidia Arreghini.

Ore 10:30 – Il ruolo dell’esercizio fisico nel paziente onco-ematologico Maria Cristina Cox (Policlinico Tor Vergata – Docente di esercizio fisico adattato per la prevenzione delle malattie oncoematologiche).

Ore 11:00 – L’ecosistema salute: ematologia, cibo e microbiota –Francesca Andreazzoli (Area Toscana

Nord Ovest – Esperta in medicina integrata, nutrizione e oncologia).

Ore 11:30 – Il valore della donazione con intervento Alfonso Trimarchi – Direttore Uoc servizio

Immunotrasfusionale (Gom di Reggio), Manuela De Lorenzo per Associazione Donatori di Midollo Osseo (Admo Calabria) e Caterina Muscatello per Associazione Donatori di Sangue per il paziente Emopatico (Adespem Fidas odv)

Ore 11:45 – Tavola rotonda con testimonianze, interventi e confronto

Il convegno sarà moderato dalla psicoterapeuta e psico-oncologica Nadia Carbone, Ail sezione Alberto Neri Reggio Calabria – Vibo Valentia.