Si è svolto domenica 10 maggio presso il Cinema Teatro Comunale di Oppido Mamertina il “Convegno di Oncologia 2026”, promosso dall’associazione A.DI.M.O. – Associazione per la Tutela dei Diritti dei Malati Oncologici – in collaborazione con istituzioni ed enti del territorio.



Un importante momento di confronto scientifico e sanitario che ha posto al centro il tema della prevenzione oncologica, della diagnosi precoce e delle nuove frontiere della ricerca medica, registrando una significativa partecipazione di cittadini, professionisti e operatori del settore.



A dirigere il convegno Francesco Cammareri, protagonista di un approfondimento dedicato all’evoluzione dell’oncologia, sempre più orientata verso la medicina personalizzata e verso percorsi terapeutici costruiti sulle esigenze specifiche del paziente.



Nel corso dell’iniziativa si sono alternati numerosi professionisti del mondo medico e scientifico. A moderare la sessione dedicata alla promozione della salute è stato il Dott. Giuseppe Zampogna, medico chirurgo e consigliere dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.



Vincenzo Laffaioli, già direttore dell’UOC di Oncologia Medica dell’IRCCS Pascale di Napoli, ha affrontato il tema delle recenti acquisizioni in materia di microbiologia intestinale e delle sue correlazioni con le patologie oncologiche.



Vincenzo Quagliarello, specialista in Patologia Clinica e ricercatore dell’IRCCS Pascale di Napoli, ha invece illustrato il contributo della ricerca scientifica in oncologia, soffermandosi sulle prospettive future della medicina oncologica.



Ampio spazio è stato dedicato anche ai tumori al seno. La sessione, moderata da Pasquale Iozzo, già dirigente medico dell’Ospedale Maria Pia di Savoia di Oppido Mamertina, ha visto l’intervento di Massimiliano Boccuzzi, direttore dell’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale San Sebastiano di Frascati, che ha approfondito aspetti legati all’epidemiologia, alla diagnosi precoce e alla chirurgia nel carcinoma mammario.



Particolare attenzione anche alla prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile, tema affrontato da Francesco Battaglia, direttore dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, nel corso della sessione moderata dal Dott. Antonino Coco, già direttore della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Maria Pia di Savoia.



Nel corso dell’evento è stato inoltre evidenziato il ruolo fondamentale svolto dall’associazione A.DI.M.O., impegnata quotidianamente nella tutela dei diritti dei pazienti oncologici, nella sensibilizzazione e nella promozione della cultura della prevenzione.



Presente anche il sindaco di Oppido Mamertina Giuseppe Morizzi che ha rivolto un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai relatori e a tutti i professionisti intervenuti, sottolineando l’importanza di ospitare sul territorio iniziative di così alto valore scientifico e sociale e ribadendo come il diritto alla salute debba rappresentare una priorità condivisa.