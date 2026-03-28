Il disservizio, unito al malfunzionamento dei termosifoni, sta creando disagi all’utenza. Direzione sanitaria informata
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Da alcuni giorni la porta scorrevole d’accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Locri, quella che delimita e ripara l’area d’arrivo delle ambulanze, «è fuori uso», lamenta chi di recente si è recato in loco, a causa, a quanto pare, di un guasto che ne impedirebbe la chiusura.
Il disservizio è stato segnalato da alcuni pazienti, che hanno sollevato il caso spiegando che a causa dell’impasse è «venuta a mancare la cosiddetta camera calda», vale a dire quel luogo protetto che garantisce un trasferimento dei pazienti dal mezzo di soccorso all’interno della struttura sanitaria in condizioni climatiche idonee. A quanto si apprende a non funzionare è anche l’impianto di riscaldamento del reparto.
Del caso è stata informata la direzione sanitaria ospedaliera della struttura di contrada Verga per garantire quantomeno l'apertura manuale o la riparazione rapida. Un malfunzionamento della porta del pronto soccorso rappresenta infatti una situazione critica che richiede interventi immediati, poiché ostacola l'accesso ai pazienti in emergenza.