L’équipe della divisione ha utilizzato l’innovativo elettrocatetere OmniaSecure. Il direttore dell’unità operativa Rao: «Un ulteriore passo nel percorso di crescita e nell’offerta di cure sempre più efficaci e sicure»

Un importante risultato per la sanità calabrese arriva dalla U.O.C. di Cardiologia, Utic ed Elettrostimolazione dell’Ospedale di Polistena, dove è stato eseguito con successo il primo impianto di defibrillatore cardiaco con terapia di resincronizzazione (Crt-D) mediante stimolazione della branca sinistra utilizzando l’innovativo elettrocatetere OmniaSecure, una delle tecnologie più avanzate oggi disponibili nel campo dell’elettrostimolazione cardiaca.

La procedura è stata eseguita dall’équipe di Elettrostimolazione composta da Sebastiano Quartuccio, Alessandra Panarello, Mario Spanò e dal referente caposala Girolamo Guerrisi, confermando il livello raggiunto dalla Cardiologia di Polistena nelle procedure interventistiche avanzate.

L’innovazione al servizio dei pazienti

«Questo risultato rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della nostra Cardiologia», ha dichiarato il direttore della U.O.C. di Cardiologia, Utic ed Elettrostimolazione, Carmelo Massimiliano Rao.

«L’obiettivo è offrire ai cittadini calabresi cure sempre più innovative, efficaci e sicure, in linea con le più recenti evidenze scientifiche internazionali. È il frutto di un grande lavoro di squadra di tutto il personale medico ed infermieristico che ringrazio per l’impegno, la professionalità e per la costante attenzione all’innovazione tecnologica».

Il risultato si inserisce dunque nel percorso di crescita della Cardiologia di Polistena, con l’introduzione di una tecnologia avanzata nell’ambito dell’elettrostimolazione e delle procedure destinate ai pazienti con patologie cardiovascolari.

Il sostegno dell’Asp di Reggio Calabria

Il direttore ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al dipartimento medico, alla farmacia di presidio, alla direzione sanitaria e alla direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, guidata da Maddalena Berardi, per il continuo sostegno allo sviluppo della Cardiologia e agli investimenti in tecnologie innovative.

«Fondamentali», viene sottolineato, sono infatti gli investimenti che consentono di garantire prestazioni di elevata qualità e di contribuire a ridurre la mobilità sanitaria.

Con questo intervento, la Cardiologia dell’Ospedale di Polistena consolida il proprio ruolo di centro di riferimento per l’elettrostimolazione avanzata e conferma come anche in Calabria sia possibile offrire ai pazienti le più moderne tecnologie disponibili nella prevenzione della morte cardiaca improvvisa e nel trattamento dell’insufficienza cardiaca.